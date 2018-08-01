جزئیات تشکیل وزارتخانه جدید دولت/ ۳ ماه تا اعلام وزیر گردشگری

مرتضی شکوهی مدیرکل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی پس از تصویب طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که امروز توسط نمایندگان مجلس انجام شد، به خبرنگار مهر گفت: پیش از این کلیات طرح تصویب شده بود و امروز به بررسی جزئیات پرداخته شد این طرح دارای یک ماده واحده و سه تبصره بود که بالاخره جزئیات آن رأی آورد. حالا این طرح به شورای نگهبان خواهد رفت و تا پس از بررسی و اعلام نظر که معمولاً ۱۵ روز طول می‌کشد، به تائید برسد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی این است که اگر شورای نگهبان به این طرح ایرادی نگیرد، تا یک ماه دیگر وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی تعیین تکلیف می‌شود و با تائید شورای نگهبان، این طرح به قانون تبدیل خواهد شد و وزیر سه ماهه معرفی می‌شود.

شکوهی درباره اینکه پیش از این معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری در سازمان میراث فرهنگی ادغام شده بود و در بررسی جزئیات طرح وزارتخانه شدن نیز آمده که این سازمان نباید تشکیلات خود را توسعه دهد، گفت: وزارتخانه‌ها در پنج معاونت دیده شده‌اند و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده که معاونت‌های ریاست جمهوری که بیش از پنج معاونت دارند، باید در هم ادغام شوند. قبلاً هم این‌طور بود که می‌بایست معاونت سرمایه‌گذاری با گردشگری ادغام شود. اما بند «د» ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید «کلیه دستگاه‌ها ملزم به داشتن حداکثر پنج معاونت هستند». سازمان میراث فرهنگی نیز باید ۵ معاونت داشته باشد.

مدیرکل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: در بند «الف» ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «کلیه دستگاه‌ها تا پایان برنامه ششم باید تا ۱۵ درصد کوچک شوند»؛ این دو متن داخل یک واحده آمده که نشان می‌دهد مجلس به دنبال بزرگ شدن بدنه دولت نیست و می‌خواهد در چارچوب قوانین، وزارتخانه داشته باشد و بیشتر هدف نمایندگان مجلس بحث نظارت است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی نیاز به بزرگتر شدن ندارد، چون اکنون در تمامی استان‌ها، اداره کل و نمایندگی داردو به نیروی انسانی بیشتری هم نیازی ندارد.

وی افزود: دولت یک سال فرصت دارد تا شرح وظایف جدید وزارتخانه گردشگری را ابلاغ کند. همچنین با توجه به اینکه اجازه بزرگتر شدن تشکیلات را ندارد، اما می‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد. قانونگذار دست سازمان میراث فرهنگی را در این باره باز گذاشته است؛ این اصلاحات می‌تواند پس از تعیین وزیر انجام شود.

شکوهی درباره اینکه مسئولان مختلف در سازمان میراث فرهنگی همیشه از تبدیل این سازمان به وزارتخانه اعلام نارضایتی می‌کردند گفت: نگرانی در اینجا بود که در مسیر و وزارتخانه شدن سازمان، سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از هم تفکیک شوند و یا اینکه خروجی این طرح در مجلس چه خواهد شد.

وی درباره بررسی بازگشت فرش به معاونت صنایع دستی نیز گفت: جای فرش در حوزه معاونت صنایع دستی است. باید این موضوع بعدها پیگیری شود. فرش برند ما در صنایع دستی است. اخیراً قانونی در مجلس تصویب شده که درباره حمایت از فعالان صنایع دستی است. ما معتقدیم که فرش جدا از صنایع دستی نیست و اگر سیاستگذاری درستی برای صنایع دستی داشته باشیم، باید فرش را هم در این بخش ببینیم یا اگر بسته حمایتی وجود دارد باید هم برای صنایع دستی باشد و هم برای فرش.