بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به اظهارات ساعتی قبل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که این سؤال را به دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، اظهار داشت: اسامی نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس‌جمهور و امضاهای آنها بررسی و بازشماری شده است.

وی افزود: اگر تا قبل از اعلام وصول سؤال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سؤال از اعتبار قانونی می‌افتاد اما طبق آئین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار به صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیأت رئیسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سؤال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سؤال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود.

نعمتی خاطرنشان کرد: حتماً رئیس محترم مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز کرده و سپس سؤال را اعلام وصول کرده است؛ بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.

به گزارش مهر، ساعاتی قبل حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: سوال از رئیس جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمایندگان رئیس جمهور به کمیسیون مربوطه رفتند و پاسخ دادند.

وی افزود: به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس جمهور متاسفانه سوال کنندگان محترم رفتند و تعدادی سوال دیگر جمع کردند و با تعدادی از نمایندگان با عده ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.

امیری تاکید کرد: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد، آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در هیچ جای آیین نامه داخلی مجلس انصراف از امضا پیش بینی نشده است، اظهار داشت: متاسفانه این کار کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده و از کلیه ظرفیت های قانونی مان استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه کشور باید بر اساس قانون اداره شود، گفت: رئیس جمهور و اعضای دولت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را حق مجلس می دانند اما باید از آن قانونی استفاده شود.

امیری اضافه کرد: بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم که طرح سوال های متعدد از رئیس جمهور جز هدف سیاسی چیز دیگری ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم نیستند. (اینجا بخوانید)

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور سوالی داشتند که در کمیسیون اقتصاد بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعلام وصول می شود.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در تاریخ دوم مرداد ماه سال ۹۷ به هیات رئیسه مجلس ارسال شد سوال نمایندگان از آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اتمام مهلت مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و عدم اغنای بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس از پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور سوال با ۵ محور ذیل اعلام وصول می شود.

۱- عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز

۲- استمرار تحریم های بانکی

۳- عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری

۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

لاریجانی اظهار داشت: لذا مطابق با ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد. (اینجا بخوانید)