سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد/ مهلت یک ماهه برای حضور در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد.

بر این اساس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور سوالی داشتند که در کمیسیون اقتصاد بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعلام وصول می شود.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در تاریخ دوم مرداد ماه سال ۹۷ به هیات رئیسه مجلس ارسال شد سوال نمایندگان از آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اتمام مهلت مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و عدم اغنای بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس از پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور سوال با ۵ محور ذیل اعلام وصول می شود.

۱- عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز

۲- استمرار تحریم های بانکی

۳- عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری

۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

لاریجانی اظهار داشت: لذا مطابق با ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.