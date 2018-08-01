  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۰

در صحن علنی مجلس؛

سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد/ مهلت یک ماهه برای حضور در مجلس

طرح سوال از رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد.

بر این اساس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور سوالی داشتند که در کمیسیون اقتصاد بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعلام وصول می شود.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در تاریخ دوم مرداد ماه سال ۹۷ به هیات رئیسه مجلس ارسال شد سوال نمایندگان از آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اتمام مهلت مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و عدم اغنای بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس از پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور سوال با ۵ محور ذیل اعلام وصول می شود.

۱-    عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز

۲-    استمرار تحریم های بانکی

۳-    عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری

۴-    رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵-    افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

لاریجانی اظهار داشت: لذا مطابق با ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.

کد خبر 4362698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      11 2
      پاسخ
      تا این فرجه یک ماهه تموم بشه که همه ملت بدبخت شدن. البته بجز نکبت زاده های اختلاسگر و رانت خوار (حیف آقازاده که بهشون بگن) و نور چشمی ها
    • محسن IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      الکیه...
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      1 0
      پاسخ
      كاش بند 6 اضافه مي شد : (( دروغ به مردم و فريب شش ساله آن ها ))
    • US ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      1 0
      پاسخ
      دولت هیچ جوابی نداره و فقط یک نمایش اجرا میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها