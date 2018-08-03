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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

معاون وزیر صنعت خبر داد:

واردکنندگان باسابقه در اولویت تخصیص ارز/دریافت ۸۰ هزار ثبت سفارش

واردکنندگان باسابقه در اولویت تخصیص ارز/دریافت ۸۰ هزار ثبت سفارش

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه درخواست ارز متقاضیانی را که سال‌های گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، در اولویت قرار می‌دهد تا به ثبت سفارش‌ها سرعت دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی با بیان این مطلب افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف این وزارتخانه مراجعه کنند. این موضوع هرچند زمان بر است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می‌انجامد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است، گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال گذشتته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی پذیرفته شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، نزدیک به ۸۰ درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده‌اند، در سیستم ثبت می‌شود.

کد مطلب 4364514

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