واردکنندگان باسابقه در اولویت تخصیص ارز/دریافت ۸۰ هزار ثبت سفارش

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی با بیان این مطلب افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف این وزارتخانه مراجعه کنند. این موضوع هرچند زمان بر است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می‌انجامد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است، گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال گذشتته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی پذیرفته شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، نزدیک به ۸۰ درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده‌اند، در سیستم ثبت می‌شود.