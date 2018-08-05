به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مرکز لرزهنگاری کشوری در راستای لزوم توسعه ایستگاههای لرزهنگاری برای پوشش مناسبتر چشمههای لرزهخیز کشور با حمایت فرمانداری ویژه شهرستان طبس، بخشداری دستگردان، شهرداری عشقآباد، شورای اسلامی بخش دستگردان، ایستگاه لرزهنگاری دائمی باندپهن در استان خراسان جنوبی راهاندازی کرد.
این ایستگاه در شمال شهرستان طبس، بخش دستگردان و در نزدیکی روستای تپهطاق واقع شده است و دادههای آن بهصورت آنلاین (برخط) به مرکز لرزهنگاری کشوری ارسال میشود و همراه با دادههای دیگر ایستگاههای لرزهنگاری برای پایش مناسبتر فعالیتهای زمین، امور تحقیقاتی و گزارش رخدادهای زمینلرزه محلی در آن ناحیه مورد استفاده قرار میگیرد.
