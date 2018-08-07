تازه ترین نسخه اندروید از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، کاربران سایر گوشی ها باید منتظر باشند تا این به روزرسانی طی ماه های آینده در دسترس آنها قرار بگیرد. البته شرکت هایی مانند سونی، شیوامی، اچ دی ام گلوبال، اوپو، ویوو،وان پلاس و اسنشیال برای دریافت این به روزرسانی بر روی تولیداتشان برنامه ریزی کرده اند.

در نسخه به روز شده اندروید یک نوار ناوبری جدید مورد استفاده قرار گرفته که جایگزینی برای آیکون های بازگشت، هوم و اپلیکیشن های در حال اجرا محسوب می شود. سیستم هدایت و کنترل مبتنی بر حالات سر و صورت، نوار ناوبری رفاه دیجیتال و برخی به روزرسانی ها برای رابط کاربری اندروید ۹ بر مبنای فناوری هوش مصنوعی از تحولات مهم این نسخه از اندروید است.

البته باید توجه داشت که قابلیت های مربوط به خدمات رفاه دیجیتال که برای تنظیم زمان خواب، مدیریت استفاده از برنامه ها و غیره کاربرد دارند هنوز به طور کامل به اندروید ۹ اضافه نشده اند و کاربران باید تا پاییز و به روزرسانی این نسخه از اندروید منتظر بمانند.

یکی دیگر از قابلیت هایی که قرار بود در اندروید ۹ در دسترس باشد و هنوز به آن اضافه نشده، اسلایس نام دارد که دسترسی به برخی قابلیت های برنامه ها از بخش جستجوی اندروید را ممکن می کرد. به عنوان مثال در صورت تایپ کردن کلمه Lyft در بخش جستجو، کاربران به دکمه تماس برای کرایه کردن تاکسی دسترسی می یابند، بدون اینکه نیازی به باز کردن خود برنامه مذکور داشته باشند. قرار است این خدمات هم در پاییز به اندروید ۹ اضافه شود.

سیستم مدیریت تطبیق پذیر اندروید ۹ با مدیریت بهتر استفاده از برنامه های پرکاربرد عمر باتری را افزایش می دهد و کنترل روشنایی نمایشگر بر مبنای نور محیط را هم تسهیل کرده است.

علاوه بر این هوشمند شدن بیشتر اندروید پیشنهادات سیستم عامل مذکور را نیز متنوع تر و جذاب تر کرده و ممکن است در صورت تایپ متنی خاص اندروید به شما پیشنهاد دهد که برنامه ای مرتبط را اجرا کنید. در نهایت ابزار عدم مزاحمت اندروید موجب غیرفعال شدن اعلان های این سیستم عامل و دیگر پیامهای مزاحم می شود.