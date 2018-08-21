به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، «زهرا کیانی» که با رسیدن به مدال نقره در هجدهمین دوره بازی های آسیایی به نخستین بانوی تالوکار ایران تبدیل شد که در آوردگاه مهم به مدال دست یافته است٬ اظهار داشت: این مدال را به پدر و مادرم که از هشت سالگی حامی من در ووشو بوده اند٬ تقدیم می کنم.

وی با بیان اینکه حریفان سختی داشت افزود: حریف چینی بسیار قدرتمند بود و طلا را از آن خود کرد و خوشبختانه توانستم بالاتر از ووشوکاران کاربلدی از ژاپن٬ چین تایپه٬ هنگ کنگ٬ ویتنام و مالزی ایستاده و به نقره برسم.

کیانی ادامه داد: این مدال نتیجه حمایت های مسئولان فدارسیون و تلاش های کادر فنی و خودم بود که امیدوارم توانسته باشم تا جواب محبت های مسئولان را بدهم.

کیانی که در ۱۸ سالگی در تمامی رویدادهای ممکن به مدال رسیده است در پاسخ به این سوال که چه برنامه برای بی انگیزه نشدن و تداوم موفقیت ها دارد اظهار داشت: این نقره سبب شد تا تلاشم را افزایش داده تا در دوره بعدی بازی های آسیایی طلا بگیرم. من با بی انگیزگی بیگانه هستم.