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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال؛

ناظمی داور استقلال شد/ زاهدی فر برای پرسپولیس سوت می‌زند

ناظمی داور استقلال شد/ زاهدی فر برای پرسپولیس سوت می‌زند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته پنجم رقابت های لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،  اسامی داوران هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

چهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷‌

* استقلال تهران- فولاد خوزستان ساعت : ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: آزادی تهران
داور: کوپال ناظمی کمکها: علیرضا ایلدروم – حسن انتظاری – کمیل غلامی ناظر: فریدون اصفهانیان

پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‌

* ماشین سازی- ذوب‌آهن اصفهان‌ ساعت  ‌۱۸ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
داور: ‌یاسر همرنگ کمکها: فرزاد بهرامی – یعقوب حجتی – رضا عادل ناظر: بهرام مهرپیما

* نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه:  شهید وطنی قائمشهر
داور: ‌علیرضا فغانی کمکها: محمدرضا منصوری – جواد مداح – امیر عرب براقی ناظر: حسین خانبان

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‌ ساعت : ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: تختی آبادان
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: علی میرزابیگی – مهدی الوندی – علی صفایی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه دوم شهریور ۱۳۹۷

* استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‌-ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: غدیر اهواز
داور: روح اله شریفی کمکها: تورج عیوض محمدی – حمید سبحانی – شاهو اصلانی ناظر: محمدعلی فروغی

* پدیده مشهد- پیکان تهران‌ ساعت : ‌۱۸:۳۵ ‌ ورزشگاه: امام رضا (ع) ‌ مشهد
داور: حسن اکرمی کمکها: محمدرضا ابوالفضلی – ایوب غلامزاده – پیمان فرخی مهر ناظر: خداداد افشاریان

* فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‌تبریز ساعت ‌۲۰ ‌ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
داور: حسین زرگر کمکها: رضا سخندان – محمد راهی – سیدرضا مهدوی  ناظر: علیرضا کهوری

* سایپا تهران- پارس جنوبی جم‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
داور: مهدی مرجانزاده کمکها: حسن ظهیری – یعقوب سخندان – علی بای ناظر: زاهد بحرینی

کد مطلب 4380765

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