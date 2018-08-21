به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

چهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷‌

* استقلال تهران- فولاد خوزستان ساعت : ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: آزادی تهران

داور: کوپال ناظمی کمکها: علیرضا ایلدروم – حسن انتظاری – کمیل غلامی ناظر: فریدون اصفهانیان

پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‌

* ماشین سازی- ذوب‌آهن اصفهان‌ ساعت ‌۱۸ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

داور: ‌یاسر همرنگ کمکها: فرزاد بهرامی – یعقوب حجتی – رضا عادل ناظر: بهرام مهرپیما

* نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر

داور: ‌علیرضا فغانی کمکها: محمدرضا منصوری – جواد مداح – امیر عرب براقی ناظر: حسین خانبان

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‌ ساعت : ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: تختی آبادان

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: علی میرزابیگی – مهدی الوندی – علی صفایی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه دوم شهریور ۱۳۹۷

* استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‌-ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: غدیر اهواز

داور: روح اله شریفی کمکها: تورج عیوض محمدی – حمید سبحانی – شاهو اصلانی ناظر: محمدعلی فروغی

* پدیده مشهد- پیکان تهران‌ ساعت : ‌۱۸:۳۵ ‌ ورزشگاه: امام رضا (ع) ‌ مشهد

داور: حسن اکرمی کمکها: محمدرضا ابوالفضلی – ایوب غلامزاده – پیمان فرخی مهر ناظر: خداداد افشاریان

* فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‌تبریز ساعت ‌۲۰ ‌ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

داور: حسین زرگر کمکها: رضا سخندان – محمد راهی – سیدرضا مهدوی ناظر: علیرضا کهوری

* سایپا تهران- پارس جنوبی جم‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

داور: مهدی مرجانزاده کمکها: حسن ظهیری – یعقوب سخندان – علی بای ناظر: زاهد بحرینی