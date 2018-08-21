به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
چهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷
* استقلال تهران- فولاد خوزستان ساعت : ۲۰:۱۵ ورزشگاه: آزادی تهران
داور: کوپال ناظمی کمکها: علیرضا ایلدروم – حسن انتظاری – کمیل غلامی ناظر: فریدون اصفهانیان
پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷
* ماشین سازی- ذوبآهن اصفهان ساعت ۱۸ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
داور: یاسر همرنگ کمکها: فرزاد بهرامی – یعقوب حجتی – رضا عادل ناظر: بهرام مهرپیما
* نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان ساعت ۲۰:۱۵ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر
داور: علیرضا فغانی کمکها: محمدرضا منصوری – جواد مداح – امیر عرب براقی ناظر: حسین خانبان
* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران ساعت : ۲۰:۱۵ ورزشگاه: تختی آبادان
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: علی میرزابیگی – مهدی الوندی – علی صفایی ناظر: ابوطالب طاهریان
جمعه دوم شهریور ۱۳۹۷
* استقلال خوزستان- سپیدرودرشت -ساعت ۲۰:۱۵ ورزشگاه: غدیر اهواز
داور: روح اله شریفی کمکها: تورج عیوض محمدی – حمید سبحانی – شاهو اصلانی ناظر: محمدعلی فروغی
* پدیده مشهد- پیکان تهران ساعت : ۱۸:۳۵ ورزشگاه: امام رضا (ع) مشهد
داور: حسن اکرمی کمکها: محمدرضا ابوالفضلی – ایوب غلامزاده – پیمان فرخی مهر ناظر: خداداد افشاریان
* فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز ساعت ۲۰ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
داور: حسین زرگر کمکها: رضا سخندان – محمد راهی – سیدرضا مهدوی ناظر: علیرضا کهوری
* سایپا تهران- پارس جنوبی جم ساعت ۲۰:۱۵ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
داور: مهدی مرجانزاده کمکها: حسن ظهیری – یعقوب سخندان – علی بای ناظر: زاهد بحرینی
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