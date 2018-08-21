هوشیاری کادر فنی تکواندو در مسابقه رجبی با حریف چینی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سعید رجبی در حالی تا پایان راند دوم نمایندگان ایران و چین در امتیاز ۳ بر ۳ مساوی بودند در راند نهایی سعید رجبی سه بار ضربات محکم به هوگوی حریف وارد کرد که صدای ضربات پایش تمام سالن شنیده می شد ولی امتیازی بر روی تابلو امتیازات ثبت نمی شد که این اتفاق با اعتراض کادر فنی مواجه و داوران بعد از بررسی هوگوی حریف چینی و سیستم امتیاز دهی تابلو متوجه شدن هر ضربه ای که به هوگو وارد می شود در کمال تعجب امتیازی ثبت نمی شود.

بعد از وقفه چند دقیقه مسابقه جهت اصلاح سیستم امتیاز دهی مسابقه مجددا شروع شد بدون اینکه امتیازی به سعید رجبی داده شود.

در ادامه و در لحظات پایانی مسابقه در حالیکه نتیجه ۵ بر ۴ به نفع نماینده ایران بود نماینده چینی ضربه ای به سعید رجبی زد که وی جا خالی داده و امتیازی ثبت نشد اما داور یک اخطار مبنی بر فرار و پشت کردن رجبی به نماینده چین داد تا نتیجه ۵بر۵ مساوی و همان لحظه مسابقه تمام گردد تا داور بخواهد کار را به راند طلایی بکشد اما اینبار هم فریبرز عسگری و بسحاق به رای داور اعتراض و کارت اعتراض خود را کشیدند تا داوران بعد از بررسی مجدد فیلم ضربه پایانی حریف پی ببرند نماینده کشورمان جا خالی داده است و اخطار داور اشتباه بود لذا امتیاز ناعادلانه آخر نماینده چین حذف و در نهایت در حالیکه سعید رجبی می بایست با امتیاز اختلاف بالا برنده این دیدار گردد در نهایت با یک امتیاز اختلاف برنده شد و چه بسا اگر کار به راند طلایی کشیده میشد ممکن بود مشکل ساز شود.

بدون تردید هوشیاری کادر فنی تیم ملی تکواندو و بجا کارت اعتراض کشیدن نسبت به خرابی سیستم امتیاز دهی و اخطار اشتباه داوری نقش بسزایی در این پیروزی داشت. متاسفانه روز گذشته نیز در اواسط مسابقات سیستم امتیاز دهی قطع درست کردن آن سه ساعت بطول کشید.