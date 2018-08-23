اجرای ۳ اثر جدید در مرکز تئاتر مولوی/ احمد مهرانفر تهیه کننده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، روز سه شنبه ۳۰ مرداد نمایش های «ادیپ افغانی» و «راندوو» و در روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد نمایش «ال اس دی» با حضور هنرمندان، اساتید و دانشجویان تئاتر اجرای عمومی خود را آغاز کردند.

نمایش «ادیپ افغانی» به نویسندگی احمد مهرانفر و کارگردانی مجتبا جدی از روز سه شنبه ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریورماه در ساعت ۱۸ و نمایش «راندوو» به نویسندگی و کارگردانی وحید منتظری از ۳۰ مرداد تا ۲۳ شهریور در ساعت ۲۰ و همچنین نمایش «ال اس دی» به نویسندگی سیاوش حیدری و کارگردانی پویا عربگری از ۳۱ مرداد تا ۲۳ شهریور در ساعت ۱۷ در مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه خواهند رفت.

در نمایش «ادیپ افغانی» مجتبی پیرزاده و پریسا هاشم پور به ایفای نقش می پردازند و همچنین احمد مهرانفر، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، علاوه بر نویسندگی، تهیه کنندگی این نمایش را نیز بر عهده دارد.

همچنین در نمایش «راندوو» آبان حسین آبادی، فاطیما بهارمست، شهاب مهربان، علی نورانی بازی می کنند.

علاوه بر این در نمایش «ال اس دی» که برنده تندیس بهترین متن و بازیگری و تقدیر کارگردانی از نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر و نیز برنده تندیس بخش مرور بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی است، پویا عربگری به ایفای نقش می پردازد.

علاقمندان برای دیدن نمایش های «ال اس دی»، «ادیپ افغانی» و «راندوو» که تا ۲۳ شهریور هر روز -به جز شنبه‌ها- به ترتیب در ساعت های ۱۷، ۱۸و ۲۰ به صحنه می‌روند، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند