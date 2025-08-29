میزبانی مرکز تئاتر مولوی از ۴ نمایش جدید در شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «پدرکشی» نوشته و کارگردانی جواد صداقت و با بازی صادق صبح زاهدی، حسین صحرایی، پانته آ ‌شادمان ‌زاد، مهبد ‌بهمنی، رضا ‌مروی، هانا (هانیه) رحمانی، وحید ‌نوری، سهیل ‌مطهری ‌نژاد، شکیلا ‌احمدزاده، آرش شجاعی، سارا شمس، گندم ‌قجاوند و الهام ‌ابنی از دهم شهریور از ساعت ۲۰:۳۰ در مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

همچنین نمایش «وودو» نوشته و کارگردانی میثم مظفری و با بازی آرش رستم بیگی، محمد رستمی، پویا ‌رجبی، هِژا ‌محمودیان، مسعود ‌محمدی و غزاله ‌نیر از یازدهم شهریور از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی اجرای خود را آغاز می‌کند.

علاوه بر اینها، نمایش «کاتوره گی» به نویسندگی محمود ناظریان و کارگردانی علی اصغر راسخ راد و با بازی سامی صالحی و سپهر صالحی از دهم شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ و نمایش «تکه تکه» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری ملیکا زارع و مبینا کاظمی از یازدهم شهریور و از ساعت ۱۸ اجراهای سالن کوچک این مجموعه خواهند بود.