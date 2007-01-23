واشنگتن منتظر دیدن میزان جدیت تلاشهای هسته ای ایران است / احتمال موفقیت آمریکا در عراق ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، " آنتونی کوردسمن" (Anthony H. Cordesman ) تحلیلگر برجسته آمریکایی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل آمریکا ( CISS) با ارائه اطلاعات جامع درباره جنگ عراق در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت که پیروزی استراتژی جدید دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق "ممکن" است ، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که این پیروزی "احتمالی" نیست. وی بر این باور است که فشارها بر دولت نوری المالکی نخست وزیرعراق برای انجام تعهدات خود ممکن است غیرواقعی باشد.

وی گفت:" حقیقت این است که ما بر مالکی فشار وارد کرده ایم تا کارهایی را انجام دهد که ممکن است برای انجام آنها توانایی نداشته باشد و یا نخواهد آنها را انجام دهد."

وی افزود:" بخش اعظم پیروزی در این جنگ فراتر از کنترل آمریکاست. یک مشکل که ما با آن روبرو هستیم درک کامل از این استراتژی است. کاخ سفید واقعا نکات جزئی و یا جامع آن را منتشر نکرده است. من فکر می کنم که این استراتژی تلاشی برای ترکیب اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی است. "

کوردسمن تصریح کرد:" واقعیت این است که هیچ کس در منطقه ای که ما در آن در حال جنگ هستیم، درعراق و درجهان نمی خواهد مالکی را مقصر بداند. حقیقت این است که آمریکا به عنوان مسئول این جنگ تلقی می شود و هیچ میزانی از اقدام سیاسی مطلوب تاثیری بر این واقعیت در عراق، در منطقه ، در جهان و یا حتی در داخل آمریکا نمی گذارد."

این کارشناس برجسته آمریکایی در پاسخ به این سوال که نشانه موفقیت چیست و چگونه می توان درباره موفقیت قضاوت کرد، گفت:" اگر ما نتوانیم درجنگ بغداد ظرف سه تا شش ماه پیروز شویم ؛ امنیت را دراین شهر برقرارکنیم و مانع اقدامات بسیاری از آشوبگران سنی شویم و همچنین نتوانیم شیعیان را تحت کنترل درآوریم و یک پیروزی ساده تاکتیکی داشته باشیم ، پس الزاما این استراتژی و تلاش آمریکا در این جنگ شکست خورده است، مگر آنکه توانایی هم برای ایمن کردن مناطق و هم درواقع کمک و نوعی اعتقاد به این مسئله داشته باشیم که دولت عراق می تواند کارآمد باشد.هر اتفاقی که بیفتد، کشور به سوی اختلافات فرقه ای و قومی حرکت خواهد کرد. تنها سوال این خواهد بود که چگونه و تا چه میزان بی نظمیها اتفاق خواهد افتاد و چه تعدادی از کشورها در نزدیکی عراق در آن مشارکت خواهند کرد."

وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا به طور اجتناب ناپذیری به طرف نوعی از نمایش نظامی با ایران حرکت کرده، گفت :"نه من فکرنمی کنم که این امر به شکل اجتناب ناپذیر باشد؛ من فکر می کنم که آمریکا در این مرحله منتظر دیدن آن است که تلاشهای هسته ای ایران تا چه حدی جدی است؛ تا چه میزانی آنها موفق هستند و آیا تواناییهای موشکی آن واقعا به شکل یک نیروی موثر مستقر شده توسعه پیدا می کند؛ انتخاب بین بازدارندگی و گزینه های نظامی فعال چیزی است که برای آینده در حال تعلیق است."

کوردسمن تصریح کرد:" یکی از مشکلاتی که ما در اینجا با آن روبرو هستیم، این است که اگر ما در بغداد از نظر نظامی موفق شویم، سوالی که بلافاصله پس از آن مطرح می شود درباره دیگر مناطق کشور است. شکست نظامیان شیعه، فلج کردن و متفرق کردن آنها در بغداد به معنای آن نیست که شما به آشتی سیاسی بین شیعه و سنی و یا اعراب و کردها و یا در برخورد با اقلیتهای دیگر رسیده اید. این امر باید در طول زمان پایان یابد. سوالات واقعی درباره آینده دولت و دموکراسی در عراق وجود دارد . یکی از مسائل این است که چه زمانی انتخابات محلی انجام خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال دیگر این است که چطور شما با همه تردیدهای گسترده درباره قانون اساسی برخورد می کنید و تقریبا چه چیزی یک دستورالعمل برای تقسیم کشور است، زیرا پنجاه بخش وجود دارند که در برخی موارد باید مورد بررسی قرار گیرند. ما هنوز باید ببینیم که آیا این کشور می تواند یک قانون نفتی را که تنها با درآمدهای کنونی سر و کار دارد، تصویب کند. یکی از مشکلات بزرگ این است که آیا ما می توانیم میدانهای نفتی را تعمیر کنیم ؟ "

به گزارش مهر، کوردسمن خاطر نشان می کند : "بخش اعظم چیزهایی که ما تلاش کردیم تا کنون با توجه به بازسازی درازمدت اقتصاد عراق انجام دهیم، نیاز به تکمیل دارند. این به معنای آن است که موفقیت نه فقط به ابعاد سیاسی، بلکه به ابعاد اقتصادی هم بستگی دارند. و بالاخره اینکه این مسئله مهم است که بدانیم ما بار دیگر درباره توسعه ارتش عراق صحبت می کنیم،اما طرحی برای پلیس نداریم ، طرحی برای برخورد با شبه نظامیان نداریم . طرحی برای تبدیل ارتش عراق به یک نیروی واقعا مستقل با سطح تجهیزاتی که به آن ظرفیتی برای دفاع از عراق علیه همسایگان آن می دهد، نداریم."

این کارشناس برجسته آمریکایی در پایان گفت :" بنابراین وقتی که شما این سوال را مطرح می کنید که پیروزی را چگونه تعریف می کنید؟ پاسخ این است که در طول زمان احتمالا پنج تا ده سال. مطمئنا می تواند کاهش های مهمی در سطح حضور نظامی آمریکا و البته کمک آن در طول زمان وجود داشته باشد، اما این ایده که ما سال آینده به پیروزی خواهیم رسید ، پوچ و بیهوده است. و این ایده که آمریکا می تواند بدون اقدام پی در پی و در سطح متوسط برای حمایت از این کشور برای حداقل پنج سال دیگر به ثبات در عراق برسد، تقریبا به طور ناامید کننده ای خطرناک است، زیرا این امر می تواند حتی پیروزی را به شکست تبدیل کند."