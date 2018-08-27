دروس دانشگاهی با محور اشتغال پذیری بازنگری می شوند

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری سرفصل های درسی گفت: کارگروه های تخصصی برنامه ریزی با ادغام با کارگروه های گسترش و پژوهش تکمیل شدند.

وی ادامه داد: کارگروه هایی که در حال حاضر فعال هستند، ادامه کارگروه های سابق هستند اما یک نو سازماندهی در کارگروه ها خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی به رای گیری الکترونیکی برای انتخاب اعضای کارگروه های برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم اشاره کرد و افزود: از این پس، اعضای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم از طریق سامانه رای گیری الکترونیکی انتخاب خواهند شد.

ایجاد سامانه رای گیری الکترونیکی اعضای کارگروه های برنامه ریزی

وی ادامه داد: نرم افزار این سامانه در حال راه اندازی است و اعضای هیات علمی دانشگاه ها که شرایط رای دادن را داشته باشند بین ۷ تا ۱۵ نفر را در هر کارگروه انتخاب خواهند کرد، افرادی که بالاترین رای را کسب کنند، انتخاب می شوند.

آهنچیان ادامه داد: در حال حاضر با کمک اساتید دانشگاه شهید بهشتی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درحال تنظیم یک سند راهبردی بازنگری برنامه درسی هستیم که براساس آن سند، فصل جدیدی در بازنگری دروس و سرفصل ها ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: دروس و سرفصل هایی که هنوز بازنگری نشده اند، براساس سند راهبردی جدید بازنگری خواهند شد، تغییرات جدیدی در محتوای بازنگری و حتی روش های بازنگری دیده شد است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: رویکرد بازنگری دروس و سرفصل ها براساس مهارت افزایی و اشتغال پذیری در تمام رشته ها خواهد بود و فقط مختص رشته های مهندسی و کشاورزی نبوده حتی شامل رشته های علوم انسانی هم می شود.