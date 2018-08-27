تقدیر از سه اثر ایرانی در کنگره جهانی IBBY

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین کنگره ادبیات کودک و نوجوان دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) از ۳۰ آگوست تا یکم سپتامبر سال ۲۰۱۸ در شهر آتن یونان برگزار میشود.
لیلی حائری یزدی مدیر آژانس ادبی کیا که از سوی ایران در این کنگره شرکت خواهد داشت درباره جزئیات این رویداد بینالمللی در حوزه کتاب کودک و نوجوان به خبرگزار مهر گفت: موضوع سی و ششمین کنگره ادبیات کودک و نوجوان «دیدار شرق و غرب با یکدیگر پیرامون کتاب و افسانه های کودکان» خواهد بود که در دو روز به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
به گفته حائری در این دوره از کنگره به نقش ادبیات کودکان با تمرکز درتنوع فرهنگی توجه خواهد شد و بر تفاوتها و شناخت تشابهات آن در فرهنگهای مختلف پرداخته خواهد شد.
وی افزود: در این کنگره راه یافتگان به لیست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان مورد تقدیر قرار خواهند گرفتو در همین زمنیه سه اثر ایرانی راهیافته به فهرست افتخار این دفتر که از سوی کمیته جوایز شورای کتاب کودک مشخص شده اند نیز جایزههای خود را در این کنگره دریافت خواهند کرد.
به گفته حائری از میان آثار برتر سالهای گذشته، کتابهای «زیبا صدایم کن (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)» نوشته فرهاد حسنزاده را در بخش تالیف، «اقیانوس انتهای جاده (انتشارات پریان)» ترجمه فرزاد فربد را در بخش ترجمه و «احتیاط، خطر حمله موشها و دیگران... (نشر نیستان)» با تصویرگری نازنین عباسی در بخش تصویر در فهرست افتخار دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان ۲۰۱۸ قرار گرفتهاند که جوایز خود را از این کنگره دریافت خواهند کرد.
