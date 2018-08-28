روزانه ۱۰۰۰ زائر زیارت اولی به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، مصطفی خاکسار قهرودی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:تشرف زائران زیارت اولی با مدیریت معاونت امداد آستان قدس رضوی و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیئت رزمندگان اسلام و خیریه‌ها انجام می شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ زائر زیارت اولی با مساعدت آستان قدس رضوی به حرم مطهر امام هشتم (ع) مشرف شدند که به طور متوسط روزانه بیش از هزار زائر زیارت اولی از این امکان بهره مند شده اند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی تصریح کرد:افراد محروم با سن بالای ۴۰ سال سن که تاکنون به مشهد سفر نکرده باشند یا از آخرین سفر آن‌ها بیش از ۱۰ سال گذشته باشد، می‌توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان‌های مختلف در قالب این طرح به مشهدالرضا(ع) مشرف شوند.

قهرودی بیان کرد: برای بیماران خاص و صعب العلاج، ایتام و نخبگان محروم شرایط سنی برداشته شده و تنها محرومیت و زیارت اولی بودن مدنظر است. این زائران به مدت ۳ روز میهمان آستان قدس رضوی هستند و از وعده‌های کامل غذایی، اسکان در زائرشهر رضوی، حضور در میهمانسرای حضرت در یک وعده غذایی، شرکت در ویژه برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره مند می شوند.