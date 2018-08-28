تلاش برای برقی کردن موتورهای پلیس/انتقاد ازدوچرخه سواران بی قانون

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه مراسم آغاز به کار پلیس دوچرخه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی که شهر تهران با آن روبرو است، آلودگی هوا است، گفت: پلیس نیز تلاش کرده برای حل این چالش، وظایف و مسئولیت های خطیری که دارد را به درستی انجام دهد و طرح برخورد با متخلفان این حوزه را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و طرح های دیگری که در این حوزه انجام شده با هماهنگی سایر نهادها اجرایی شده است. همچنین در این راستا مجوز ایجاد پلیس دوچرخه سوار نیز از فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور گرفته شد.

سردار رحیمی با بیان اینکه پلیس دوچرخه سوار در ۳-۲ نقطه از شهر اجرایی شده و سپس طرح آن توسعه داده می شود، گفت: پلیس دوچرخه سوار در حوزه پلیس راهور است زیرا پلیس راهور پلیس نرمی است که خدمات ترافیکی و راهنمایی و رانندگی انجام می دهد و وظیفه تعقیب و مراقبت ندارد.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه تلاش می کنیم موتورهای مورد استفاده پلیس را برقی کنیم، گفت: پلیس تلاش می کند به سهم خود در توسعه فرهنگ دوچرخه سواری پیشگام باشد.

سردار رحیمی با تاکید بر لزوم قانونمداری دوچرخه سواران گفت: همین تعداد اندک دوچرخه سوار نیز چندان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نمی گذارند و به طور مثال از چراغ قرمز عبور کرده یا از منتهی الیه سمت چپ خیابان عبور کرده و یا سرعت های بالا دارند و فاقد تجهیزات ایمنی هستند.

وی در خصوص همکاری پلیس برای اجرایی کردن طرح کاهش گفت: جلساتی در این رابطه برگزار شده و هماهنگی های لازم میان دستگاه های مجری انجام می شود.