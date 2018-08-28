دوره جدید جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، دوره جدید جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب برای ترویج کتابخوانی و جلب مشارکت نهادهای مردمی و غیردولتی در گسترش کتابخوانی آغاز شد.

بر اساس این فراخوان، علاقه مندان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، آثار و مستندات و برنامه‌هایشان را به دبیرخانه‌های استانی مستقر در اداره کل ارشاد اسلامی استان‌ها، یا به‌صورت مستقیم به دبیرخانه مرکزی «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» به نشانی تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه ۶، کدپستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ ارسال کنند.

مجموعه فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با کتاب‌خوانی که با مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های فعال در میان روستائیان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد. در هر برنامه، اعم از اجرا شده یا پیش‌بینی‌شده، باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای مشارکت‌کننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود. برای شرکت در این جشنواره، ضروری است مجموعه فعالیت‌ها، برنامه‌ها، مدارک و مستندات با امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی و مسئول کتابخانه یا متولی طرح‌های کتاب‌خوانی، به همراه برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها یا به‌صورت مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال شود.

برنامه‌های ارسالی می‌تواند شامل مجموعه فعالیت‌های زیر باشد:

۱- اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به کتاب‌خوانی ازجمله کتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی

۲- فعالیت‌های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، و هر فعالیتی که به نحو مبتکرانه و خلاقانه‌ای به ترویج کتاب و کتاب‌خوانی بیانجامد.

همچنین مدارک لازم برای شرکت در پنجمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به این شرح است.

۱- اصل طرح

۲- فرم تکمیل‌شده با مهر و امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری و مسئول طرح

۳-مستندات (فیلم، عکس، گزارش، تقدیرنامه) برای فعالیت‌های شاخص و ابتکاری (حتی‌المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.)

فرم های شرکت در جشنواره از طریق وب سایت شبکه ترویج کتاب خوانی به نشانی http://bookpromotion.ir قابل دسترسی و دانلود است.

براساس فراخوان، شاخص‌های انتخاب برنامه ها و فعالیت های ترویج کتابخوانی و معرفی روستاها و عشایر دوستدار کتاب به شرح زیر است.

۱-متناسب با نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی باشد.

۲-تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشد.

۳-از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایر برخوردار باشد.

۴-پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد و به‌خصوص زنان، کودکان و نوجوانان را موردتوجه قرار دهد.

۵-قابلیت الگوبرداری و اجرا در سایر مناطق را داشته باشد.

۶-از تازگی و کیفیت در محتوا و شیوه اجرا برخوردار باشد.

هیئت‌داوران جشنواره از میان شرکت کنندگان، 10 نامزد روستا یا گروه عشایری برگزیده را به‌عنوان «دوستدار کتاب» معرفی خواهد کرد. روستاها و عشایر برگزیده در مراسمی با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی کشور در تهران موردتقدیر قرار خواهند گرفت. در استان‌ها نیز به نحو مقتضی از روستاها و عشایر برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.

هدف از برگزاری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور عنوان شده است و هم چنین پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح‌های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی و جلب توجه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، از دیگر اهداف پنجمین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» است.