سوراخ در بدنه ایستگاه فضایی بین المللی/ تعمیر عجیب توسط فضانورد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یکی از فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی مجبور شد سوراخ کوچک آزمایشگاه این ایستگاه را با انگشت خود تعمیر کند.

این سوراخ کوچک با ۲ میلی متر عرض پس از آن مشخص شد که فضانوردان متوجه کاهش فشا شدند.

الکساندر گرست فضانورد سازمان فضایی اروپا انگشت خود را روی سوراخ گذاشت تا خدمه های دیگر ایستگاه آن را با چسب چسباندند. این اشکال چهارشنبه شب توسط کنترل کننده های پرواز ردیابی شد.

کنترل کننده های پرواز متوجه شدند هیچ خطری خدمه را در شب تهدید نمی کند اما به محض بیدارشدن، به آنها هشدار دادند. این سوراخ در بخش بالای فضاپیمای Soyuz MS-۰۹ ایجاد شده بود که به ماژول Rassvet از بخش روسیه به وجود آمده بود.

فضانوردان با چسباندن نوار Kapton روی سوراخ میزان نشت را کاهش دادند.