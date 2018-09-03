به گزارش خبرنگار مهر، مجله اینترنتی «الف‌یا» وابسته به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان فهرستی از پرمخاطب‌ترین کتاب‌های شعر ایران در دهه ۹۰ را منتشر کرد.

در فهرست کتاب‌هایی شعری که در دهه ۹۰ و بالای ۱۰۰۰۱ نسخه از آنها منتشر شده و در یک سال اخیر دستِ کم یک بار چاپ مجدد شده‌اند آمده‌است.

بر این اساس ۱۵ دفتر شعر پرفروش دهه ۹۰ با میزان انتشار آنها به شرح زیر اعلام شده است:

ضد از فاضل نظری در نشر سوره مهر با چاپ ۸۵۰۰۰ نسخه

کتاب از فاضل نظری در نشر سوره مهر با چاپ ۵۵۰۰۰ نسخه

قبله مایل به تو از حمیدرضا برقعی در نشر فصل پنجم با چاپ ۳۳۸۰۰ نسخه

فیض‌بوک از ناصر فیض در نشر سوره مهر با چاپ ۲۷۲۲۰ نسخه

آتایا از علیرضا آذر در نشر نیماژ با چاپ ۱۷۴۰۰ نسخه

حفره‌ها از گروس عبدالملکیان در نشر چشمه با چاپ ۱۷۰۰۰ نسخه

پیشآمد از کاظم بهمنی در نشر نیماژ با چاپ ۱۶۷۰۰ نسخه

فکر کنم دیشب باران مرا شسته امروز «تو» ام از کامران رسول‌زاده در نشر مروارید با چاپ۱۵۹۵۰ نسخه

کوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد نمی‌دهد از کامران رسول‌زاده در نشر مروارید با چاپ ۱۵۴۰۰ نسخه

پذیرفتن از گروس عبدالملکیان در نشر چشمه با چاپ ۱۵۲۰۰ نسخه

اسمش همین است از علیرضا آذر در نشر نیماژ با چاپ ۱۵۲۰۰ نسخه

عطارد از کاظم بهمنی در نشر نیماژ با چاپ ۱۳۰۰۰ نسخه

رقعه از حمیدرضا برقعی در نشر فصل پنجم با چاپ ۱۲۵۰۰ نسخه

این گزارش تاکید دارد که این اسامی رده‌بندی دیویی و از خانه کتاب استخراج شده و برخی از چاپ‌های ثبت نشده از کتابهای شاعران را نیز مورد توجه قرار داده است.

بر مبنای این گزارش پرمخاطب‌ترین کتاب و پرمخاطب‌ترین شاعر دهه ۹۰ فاضل نظری است و علیرضا آذر با سه کتاب بیشترین کتاب پرمخاطب را در این فهرست دارد

همچنین نشر نیماژ بیشترین تعداد کتاب را در این فهرست داراست و سهم خانم‌ها از این فهرست صفر است.