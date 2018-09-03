جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نشست مشترک با رئیس مجلس که با حضور وزرای نیرو و کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و استاندار خوزستان برگزار شد، گفت: در این جلسه بر تامین و تخصیص حقابه کشاورزی آبادان تاکید شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع شوری آب در آبادان از ۲۸ خرداد ماه تا دهم تیرماه به اوج خود رسید، افزود: در بررسی به عمل آمده میزان شوری آب در ۲۸ خرداد ماه امسال در محل سد تنظیمی گتوند ۹ هزار و ۹۰۰ میکروموس، ملاثانی یک هزار و ۹۰۷ میکروموس، اهواز دو هزار و ۶۹۴ میکروموس، فارسیان ۳ هزار ۱۱۵ میکروموس، دارخوین شش هزار و ۶۰۱ میکروموس و مارد به طور ناگهانی به ۱۴ هزار میکروموس رسید و این یعنی که دو سوم ضرر طرح توسعه نیشکر متوجه آبادان است.

وی اظهار کرد: طرح توسعه نیشکر ۳۰ درصد آبها را از طریق زهاب های خود برداشت می کند و به این ترتیب دیگر آبی برای کشاورزی به پایین دست نمی رسد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در موردی دیگر میزان شوری آب در چهارم تیرماه امسال در فارسیان یک هزار و ۸۰۹ میکروموس، در دارخوین ۷ هزار و ۱۲ میکروموس و به مارد که می رسد این عدد به ۱۵ هزار میکروموس می رسد و این یعنی فاجعه زیست محیطی که ما نمی توانیم برداشت آبی داشته باشیم.

مختار با تاکید دوباره بر اینکه باید حقابه کشاورزی آبادان داده شود، یادآور شد: طرح توسعه نیشکر به کشاورزی و نخیلات آبادان رحم نمی کند ضمن آنکه کشت های غیرمجاز نیز مشکلات دیگری برای ما به بار می آورند.

وی گفت: به رغم پیگیری‌های فراوان درباره تامین، تخصیص و پرداخت آب شرب و کشاورزی روستاهای آبادان اقداماتی آغاز شد اما به سرانجام نرسید.

مسئولان ذی‌ربط نخلستان‌های آبادان را نجات دهند

وی افزود: درخواست ما از مسئولان ذی‌ربط نجات نخلستان‌های آبادان است، هرچند که آب شرب روستایی هم هنوز وصل نشده، تامین، تخصیص و پرداخت حقابه کشاورزی آبادان باید انجام شود و وزارت نیرو باید به همان نسبتی که خشکسالی سبب کاهش آب شده کمبودها را کاهش داده و حقابه را بدهد.

وی با بیان اینکه در این نشست سرعت در اجرا و تکمیل عملیات شبکه آبیاری و زهکشی شمال و جنوب بهمنشیر از دیگر خواسته های ما از وزارت نیرو بود، اظهار کرد: اگر قرار باشد سال آینده نیز همین وضعیت را داشته و نتوانیم نسبت به احداث یک بند خاکی برای پیشگیری از ورود آب دریا به بهمنشیر اقدام کنیم به طور قطع مشکلات کشاورزان ما صد چندان خواهد شد.

وی از موضوع خرید حمایتی خرمای شهرهای آبادان و خرمشهر، سرعت بخشی به اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری، تصویب پرداخت خسارت های وارده به کشاورزی و به ویژه نخیلات و احداث بند خاکی ظرف مدت یک ماه در پائین دست بهمنشیر برای جلوگیری از نفوذ آب دریا به رودخانه به عنوان دیگر موارد مطرح شده در این نشست نام برد و تصریح کرد: وقتی ما در خوزستان با چالش و بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کنیم دیگر چه دلیلی دارد که وزارت نیرو در حال اجرای ۹ طرح انتقال آب همچون احداث سد مخزنی سرخه بشار و انتقال آب از سبزکوهه به سد چغاخور باشد؟ وزارتخانه با این اقدامات چگونه می خواهد آب مورد نیاز شهرهای پائین دست را تامین و پرداخت کند.

لزوم تأمین آب مورد نیاز شهرهای پایین دست خوزستان از سوی وزارت نیرو

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر وزارت نیرو آب مورد نیاز مردم خوزستان به ویژه در پایین دست را تامین و پرداخت کند آنگاه ما با انتقال آب برای شرب مخالفتی نداریم اما نه اینکه به طور مثال ۵۰ میلیون مترمکعب آب را از کرخه برای فولاد انتقال می دهند آن وقت مردم آبادان با مشکل آب مواجه هستند.

مختار گفت: در این نشست پیشنهاد کردیم وزارت نیرو تا روشن شدن وضعیت آب خوزستان در بخش های شرب، کشاورزی و صنعتی و رفع کامل مشکل آب مورد نیاز مردم در پائین دست، تمام طرح ها و پروژه های در حال انجام خود را متوقف کند، در وهله نخست باید تکلیف خوزستان روشن شود سپس هر بلایی خواستند بر سر آب خوزستان بیاورند، اینگونه نیست که ما در بخش‌های تامین و تخصیص آب برای شرب، کشاورزی و صنعت دچار مشکل باشیم آن وقت بخواهند آب را از خوزستان به سایر استان‌ها منتقل کنند.

وی افزود: از رئیس سازمان محیط زیست نیز می خواهیم تا هر چه سریعتر پیوست زیست محیطی و سایر موارد را برای خوزستان لحاظ کند ضمن آنکه دلیل‌های انجام نشدن ماده ۳۵ طرح توسعه ششم و بندهای (پ و ت) و آبیاری نوین در خوزستان از سوی دولت نیز باید پاسخ داده شود.

وی اظهار کرد: خوزستان با وضعیتی که در حال حاضر به آن مبتلا است باید در اولویت قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر آبرسانی در بهمنشیر شرقی و غربی به شکل سیستم سنتی جزر و مد انجام می شود، اظهار کرد: در زمینه سرعت بخشی به احداث شبکه آبرسانی، جهاد نصر باید به کمک سازمان آب و برق آمد.