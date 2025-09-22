به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در این نشست گفت: خوزستان با چالشهای متعددی در حوزه آب روبهرو است که نیازمند پیگیری فوری در سطح ملی است.
وی با اشاره به مشکلات پروژههای آبرسانی و کشاورزی افزود: طرحهای کلان آبرسانی، شبکههای آبیاری و زهکشی و سامانههای نوین آبیاری به دلیل کمبود شدید اعتبارات با تأخیر جدی مواجهاند و این وضعیت شاخصهای کشاورزی کشور و کیفیت زندگی مردم استان را تحت تأثیر قرار داده است.
استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت تأمین حقابههای زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: تالابهای شادگان و هورالعظیم در شرایط نامناسبی قرار دارند و تخصیص بهموقع و کامل حقابه آنها برای جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی حیاتی است.
موالیزاده در ادامه هشدار داد: پایین آمدن کیفیت آب در پاییندست به حدی رسیده که شاخص شوری آن مشابه آب دریا شده است؛ میلیونها نخل در آبادان، خرمشهر و شادگان در معرض نابودی قرار دارند و بخش زیادی از نخلستانها تاکنون خسارت جدی دیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیریهای این جلسه، شاهد رفع موانع و تأمین اعتبارات لازم برای پروژههای آبی خوزستان باشیم.
شورای عالی آب کشور متشکل از وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس و دو متخصص بخش کشاورزی به حکم رئیسجمهور است. در این نشست، استاندار خوزستان به عنوان نخستین استاندار کشور در سطح ملی حضور یافت.
