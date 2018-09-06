جای خالی ۸ میلیون گوشی در بازار موبایل/ اختلاف بین عرضه و تقاضا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی ثباتی را طی می کند و خریداران در مراجعه به این بازار با قیمتهای نجومی و چندین میلیونی گوشی ها مواجه می شوند. به نحوی که گوشیهای پرچم دار برندهای مختلف که تا پیش از این حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان قیمت داشتند بیش از ۱۶ میلیون تومان در بازار قیمت داده می شوند. از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان در فروش گوشی دست نگه داشته اند و می گویند که کالا در بازار برای فروش وجود ندارد.

کانال اطلاع رسانی طرح ثبت تلفن همراه (همتا) در پیام سان بله، با انتشار آمار واردات گوشی موبایل به کشور و رکود بی سابقه در این بازار، از مسئولان خواست تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع تر کالا به بازارهای تلفن همراه را فراهم کنند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، نیاز تلفن همراه در کشور، بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال برآورد شده که ارزشی معادل ۳ میلیارد دلار در سال خواهد داشت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تاکنون جهت تنظیم بازار باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد بازار می شد.

با این حال طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه همتا، تعداد گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تنها ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. همچنین از ابتدای سال جاری مجموعا ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه (که بخشی از آن مربوط به واردات قبل از سال ۹۷ است) به فروش رفته است.

با توجه به آمار ارائه شده، اختلاف شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار تلفن همراه وجود دارد و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی‌سابقه موجودی تجربه می‌کند. از این رو ادامه وضع موجود ممکن است منجر به بروز برخی آسیب های اقتصادی و اجتماعی شود.

از مسئولان کشور که در این حوزه تصمیم گیر هستند انتظار می‌رود باتوجه به معضلات به وجود آمده پس از نوسانات ارزی اخیر برای بازار تلفن همراه ، با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع تر کالا به بازارهای تلفن همراه و موجبات ساماندهی بازار را فراهم کنند.

به گزارش مهر، چندوقتی است که گفته شده که حدود ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است. به رغم آنکه مسئولان معتقدند با ورود این تعداد کالا قیمتها تعدیل شده و تا حدی بازار ساماندهی می شود، اما کارشناسان معتقدند که این تعداد گوشی، دردی را از بازار بی ثبات و قیمتهای سرسام آور این روزهای گوشی، دوا نخواهد کرد.