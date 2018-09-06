۹۵ درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رشیدیان صبح پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان با دارا بودن بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و معدنی که حدود ۹۵ درصد آنها متعلق به بخش خصوصی است از استان های نمونه ای است که با بخش خصوصی توانمند توانسته نقش خود را در حوزه صنعت و معدن به خوبی ایفا کند.

وی افزود: امروز ۵ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی استان با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۸۸ هزار اشتغال را در خود دارد و ۸۰۰ واحد فعال معدنی با ۴۴۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان وجود دارد که ۹ هزار و ۴۹۸ نفر در آن شاغل هستند که این مجموعه به نسبت شروع انقلاب بالغ بر ۱۹ برابر رشد دارد.

استاندار ادامه داد:هم اکنون ۱۴۸ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد نیز در استان وجود دارد که حجم سرمایه گذاری آن ۴ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان است و پیش بینی اشتغال آن بیش از ۱۵ هزار نفر می باشد.

وی بیان کرد:دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون از قدیمی ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور هستند که می توانند نقشی محوری و اساسی در صادرات و اقتصاد استان و شمال شرق کشور داشته باشند ولی علی رغم همه پیگیری ها از این دو منطقه ویژه غفلت شده است.

رشیدیان تاکید کرد: با شرایط جدیدی که دشمنان نظام در قالب تحریم ها و جنگ روانی علیه ملت و کشور شروع کرده اند تکانه هایی در اقتصاد ما رخ داده بویژه در بحث ارزش پول ملی که تاثیرات جدی بر جامعه گذاشته که امروز باید مورد توجه جدی قرار گیرد .

وی تصریح کرد:باید جلوی آثار و تبعات منفی این شرایط را بویژه بر روی اقشار آسیب پذیر و ضعیف گرفته و شرایط را مدیریت کنیم ومهمترین موضوع امروز این است که برای حل مشکلات کنونی جامعه همه در کنار هم قرار گیریم و اکنون زمان پاس دادن مشکلات به دیگران و توپ را به زمین دیگری انداختن نیست، بلکه باید با بسیج همگانی و کار شبانه روزی و همت برای حل معضلات و مشکلات مردم اقدام کنیم .

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تحریم ها و جنگ روانی بر روی شرایط اقتصاد ما آثار نامطلوبی گذاشته است چنانچه شاهد حرص برای خرید کالاها ، کمبودهای مصنوعی و احتکارها، پنهان کردن محصولات برای افزایش قیمت و بالا بردن قیمت کالاهایی که به عنوان مواد اولیه در داخل تولید می شود و اثر مستقیم آن فشار بر روی تولید است ، هستیم.

وی گفت: در این شرایط که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری تاکید داشته و دارند که همه قوا از دولتی و حاکمیتی در کنار بخش خصوصی قرار گرفته و برای رفع مشکلات مردم و جامعه و بویژه تداوم تولید ، اشتغال و تامین زندگی و معیشت مردم حرکت کنند و در واقع افزایش همراهی و هماهنگی نیاز اصلی امروزجامعه است.