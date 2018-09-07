به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه پانزدهم شهریور ماه، تالار شهناز خانه هنرمندان ایران میزبان عوامل جدیدترین فیلم منیژه حکمت «جاده قدیم» بود. این مراسم شامل سه بخش اصلی رونمایی از پوستر، تجلیل از پرویز پورحسینی و در انتها پخش تیزر فیلم بود.

منیژه حکمت کارگردان «جاده قدیم» در ابتدای این مراسم با اشاره به زمان اکران فیلم که ۴ مهر سال جاری خواهد بود، گفت: اینجا قرار است نقاب ها را برداریم؛ نقاب هایی که روی صورت زنان و مردانی است که از یک دوره تاریخی طولانی روی چهره هایشان به جا مانده است. ما برای حرکت رو به جلو و از بین بردن تمام آسیب هایی که طی این دوران به ما و علی الخصوص زنان تحمیل شده چاره نداریم جز اینکه نقاب ها را برداریم.

وی با تاکید بر اینکه وجود این نقاب ها اجباری و تحمل خشونت در تمامی دوران های زندگی ما قدم به قدم همراه با ما جلو آمده و رشد کرده است، بیان کرد: ما در این دوران، انواع خشونت کلامی، خشونت در خانواده، مردسالاری را تجربه کرده ایم اما امروز می‌خواهیم تلاش کنیم تا نقابی را که به نحوی در وجود تک تک ما نهادینه شده است کنار بزنیم؛ نقاب هایی از جنس انکار، کتمان، تحمل انواع فشارهای روحی و روانی.

کارگردان «جاده قدیم» توضیح داد: ۵ زن ایستاده روی سن، در کنار پوستر بازیگران فیلم به نمایندگی از تمامی قومیت ها و تمامی زنان ایرانی به خشونت نه می گویند و نقاب ها را برمی دارند.

در ادامه این برنامه، مراسم گرامیداشت پرویز پورحسینی از بازیگران این فیلم سینمایی با معرفی و صحبت های سعید پورصمیمی برگزار شد.

پورصمیمی با بیان اینکه از ۶۰ سال گذشته در کنار پورحسینی به آموزش و فعالیت در تئاتر پرداخته است، گفت: در سال های بی رونقی تئاتر و زمانی که امکانات در عرصه بازیگری و تئاتر بسیار کم بود، در کنار هم فعالیت هنری خود را آغاز کردیم و پورحسینی شاخصه های آموزشی را طی کرد و بعد از تحصیل در دانشگاه تهران پا به عرصه تئاتر بین الملل گذاشت.

در پایان مراسم از تیزر فیلم از محمدحسین هوشمندی طراح پوستر و تیم تبلیغات «جاده قدیم» تجلیل شد.

شیرین یزدان بخش، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، پرویز پور حسینی، بانی پال شومون، لیلی رشیدی، هدی زین العابدین، ترلان پروانه، محمدرضا غفاری از بازیگران فیلم تازه منیژه حکمت هستند.