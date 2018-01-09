مبارزه یک زن با همه مردان سی و ششمین‌ جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه دهم دی ماه نام ۲۲ فیلم بلند داستانی که قرار است در بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شود، اعلام شد که در این میان تنها نام یک کارگردان زن به چشم می‌خورد.

منیژه حکمت با فیلم سینمایی «جاده قدیم» تنها بانوی فیلمساز حاضر در بخش سودای سیمرغ دوره از جشنواره ملی فیلم فجر است. البته در بخش فیلم های کوتاه «مارلون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی درناز حاجی‌ها حضور دارد.

«جاده قدیم» داستان زنی کارمند را روایت می‌کند که شب عید نوروز با مشکلاتی مواجه می‌شود. نقش اصلی این فیلم برعهده مهتاب کرامتی است. همچنین آتیلا پسیانی و پرویز پورحسینی از جمله بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

این در حالی است که در سی و پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر نام ۶ کارگردان زن در لیست رقابتی سینمای ایران به چشم می خورد. از جمله این کارگردانان می توان به پوران درخشنده با «زیر سقف دودی»، نگار آذربایجانی با «فصل نرگس»، مریم دوستی با «دریاچه ماهی»، آیدا پناهنده با «اسرافیل»، منیر قیدی با «ویلایی ها»، رقیه توکلی با «مادری» اشاره کرد.

این بار باید دید منیژه حکمت که پیش از این فیلم هایی مانند «زندان زنان» و «سه زن» را جلوی دوربین برده است تا چه اندازه می تواند در این رقابت موفق باشد.