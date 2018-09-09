آکادمی «سینماسینما» برندگانش را شناخت/ «رگ خواب» بهترین فیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نخستین دوره جایزه آکادمی«سینماسینما» کیانوش عیاری رییس این جایزه عنوان کرد: عشق باعث برانگیختگی این جمع شده است. هدف آکادمی این است که عشق را به سینما نشان دهد. امیدوارم مسیری که این آکادمی طی می کند به مانند آغاز آن باشد.

سپس کیوان کثیریان دبیر این آکادمی اظهار کرد: ما سعی کردیم امشب یک مراسم کوتاه و مفید داشته باشیم. این آکادمی با لطف شما آغاز شد و در مرحله اول از حضور ۶۰ نفر از اهالی سینما از تخصص های مختلف استفاده کرد.

وی افزود: امیدوارم این حرکت که کاملا مستقل است باعث رونق سینما شود. واقعیت این است که هر رأیی که به دستمان می رسد مثل ناموس از آن مراقبت می کنیم چون اعتقاد داریم این شفافیت در سایه امانتداری رخ می دهد.

دبیر این رویداد هنری در پایان عنوان کرد: ۱۷۰ نفر از بچه های مطبوعات از زاویه ها و جناح های مختلف در این نظرخواهی شرکت کردند و ما می خواهیم چهره تاثیرگذار را از نظر اهالی رسانه انتخاب کنیم. در واقع ما از آنها خواستیم سه نفری را که در سال ۹۶ موثر بودند با ذکر دلیل انتخاب کنند از همین رو امروز ما 10 چهره برتر را انتخاب و نفر اول را به عنوان چهره موثر سال ۹۶ معرفی می کنیم.

در این بخش از مراسم احترام برومند، جمشید گرگین و مسعود رایگان برای اهدای جایزه بهترین فیلم کوتاه روی صحنه آمدند و بهمن و بهرام ارک جایزه بهترین فیلم کوتاه آکادمی «سینما سینما» را برای فیلم «حیوان» دریافت کردند.

بهمن ارک پس از دریافت جایزه اش گفت: از دکتر حسینی مدیر مدرسه ملی سینما که حامی ما در این فیلم بود و از بچه های فیلم کوتاه که همیشه زحمت می کشند، تشکر می کنم.

همچنین جایزه بهترین فیلم مستند به آزاده موسوی و کوروش عطایی برای «در جستجوی فریده» اهدا شد.

رویا تیموریان که برای اهدای جایزه مستند روی صحنه آمده بود، بیان کرد: آرزو می کنم شرایط بهتری برای سینما فراهم شود و در آن شرایط باز دور هم جمع شویم چراکه برای هیچکس و هیچ چیزی ما مهم نیستیم.

مسعود رایگان هم که برای اهدای جایزه روی صحنه آمده بود، عنوان کرد: فکر می کنم باید پرچم سینمای مستند در اهتزاز باشد.

موسوی پس از دریافت جایزه اش عنوان کرد: از دریافت این جایزه بسیار خوشحالم. عطایی نیز اظهار کرد: امیدوارم این جایزه سالیان سال ادامه دار باشد.

برای اهدای جایزه بهترین فیلمساز اول محمد متوسلانی و حسین محجوب روی صحنه آمدند و دیپلم افتخار این بخش به اصغر یوسفی نژاد برای فیلم «ائو» تعلق گرفت. یوسفی نژاد بعد از دریافت جایزه اش گفت: کیانوش عیاری عشق من است و از تمام اعضای این آکادمی تشکر می کنم.

تندیس مهرگیاه این بخش به احسان بیگلری برای فیلم «برادرم خسرو» اهدا شد. بیگلری عنوان کرد: شوک شدم چون همه نامزدهای این بخش خودشان بهترین هستند اما دوست دارم حالا از علی علایی و کیوان کثیریان تشکر کنم. امیدوارم این آکادمی قدم خیری برای سینما باشد از همین جا از سعید ملکان برای تهیه و از شهاب حسینی برای کمک در ساخت این فیلم تشکر می کنم.

وی افزود: دوست دارم یادی کنیم از فریدون گله که فیلمساز محبوب من است.

در بخش «پاسداشت یک عمر عشق به سینما» ابتدا کلیپی از امیر نادری پخش شد و سپس محمدرضا اصلانی روی صحنه آمد و درباره این هنرمند گفت: امیر نادری نمونه اعلای رشد، تحول و اعتلا است و کمتر فیلمسازی داریم که چنین مراحلی را با شدت و حدت توانسته باشد به نتیجه برساند انهم در حالی که در این مسیر دست خالی بوده است. از وقتی که ما با هم فیلمنامه های اولیه او را می نوشتیم، او یک مسیر طولانی را برای رشد و فهم سینما آنهم بدون پشتوانه طی کرد. من به همین دلیل برای او احترام خاصی قائل بودم و باید او را ستایش کرد که از درون یک سینمای تجاری، قدم به قدم پیش آمد و به یک سینمای هنری و در عین حال واقع نگر رسید. فکر می کنم امیر نادری می تواند سرمشقی برای نسل کنونی سینما باشد که این نسل به دلیل مشکلات سرخورده است. امیر نادری یک الگو است چراکه به همه آموخت در هر شرایطی می توان یک فیلمساز بود. از همین جا سلامی به امیر نادری دارم.

همچنین ابراهیم گلستان در پیامی ویدیویی درباره امیر نادری توضیحاتی ارایه داد و سپس محمود دولت‌آبادی پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: نادری شخصیت بسیار سمجی داشت. به یاد دارم یک بار می خواست فیلمی از یکی از داستان های صادق چوبک بسازد که با من مشورت کرد و من گفتم این فیلم را باید از حالت فردی دربیاوری. بعد از چند جلسه یک بار او ساعت هفت صبح زنگ خانه ما را زد که نشان از سختکوشی او داشت. به او درود می فرستم و امیدوارم خیلی پیر نشده باشد.

در بخش جایزه بهترین بازیگری، پوری بنایی، رضا کیانیان و گلی ترقی روی صحنه آمدند.

دیپلم افتخار بهترین فیلمساز اول به اصغر یوسفی نژاد برای فیلم «ائو» تعلق گرفت. تندیس مهرگیاه این بخش به احسان بیگلری برای فیلم «برادرم خسرو» اهدا شد.

تندیس مهرگیاه بهترین بازیگر زن به لیلا حاتمی برای فیلم «رگ خواب» اهدا شد.

تندیس مهرگیاه بهترین بازیگر مرد به نوید محمدزاده برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» رسید.

تندیس مهرگیاه بهترین فیلمنامه به وحید جلیلوند و علی زرنگار برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» تعلق گرفت. جلیلوند این جایزه و تمامی جوایزی را که این فیلم گرفته، به داوود کیانیان نویسنده و کارگردان تئاتر تقدیم کرد که سال هاست اجاره کار ندارد. وی در سخنانی گفت: بسیار سپاسگزارم و این جایزه بسیار باعث افتخار است. این جایزه و تمامی جوایزی را که این فیلم گرفته به داوود کیانیان اهدا می کنم که سال هاست اجازه کار ندارد حیف است که تئاتر ما از چنین جواهری محروم است.

جایزه موثرترین چهره سینمایی سال به رضا عطاران اهدا شد که این جایزه به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد سینما به وی رسید.

عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان سینما در پیام ویدیویی عنوان کرد که رضا عطاران سال های سال چهره سینما بوده و به همه امید داده است.

وی افزود: خوشحالم که عطاران بهانه ای شد با شما صحبت کنم، اما کاش عطاران رییس جمهور، نماینده مجلس و همه کاره بود چون اگر هرجایی او بود وضع بهتر از این بود. به زودی از هر فرصتی برای همکاری با عطاران استفاده می کنم.

رضا عطاران نیز در سخنانی گفت: صحبت های آخر کاهانی مثل نفرین بود برای مثال گفت که رییس جمهور می شدم که این خود نفرین بود!

در این بخش از مراسم امیر نادری در پیامی ویدیویی تندیس مهرگیاه بهترین کارگردانی را به حمید نعمت‌الله برای فیلم «رگ خواب» اهدا کرد. وی پس از دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم که نام من را امیر نادری اعلام کرد. من یکی از پنج فیلمسازی هستم که امیر نادری در یکی از مصاحبه هایش گفته بود بعد از دیدن «دونده» کارگردان می شوند. افتخار من این است که جزو آن پنج نفر هستم.

دیپلم افتخار بهترین فیلم به فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» تعلق گرفت. علی جلیلوند در این بخش گفت: حضور در این جمع وزین افتخاری است.

تندیس مهرگیاه بخش بهترین فیلم به حمید نعمت‌الله برای فیلم «رگ خواب» اهدا شد.

کثیریان در پایان این مراسم از برگزاری دوره بعدی این آکادمی در فروردین ماه سال آینده خبر داد.