آموزش کودکان برای رسیدن به شهروندان قانون مدار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما نیز حضور داشت ، شهردار منطقه ، ضمن قدردانی و تشکر از عوامل این مجموعه بر آگاه سازی و فرهنگسازی به خصوص در حوزه سلامت اجتماعی خانواده ها تاکید و به نگاه ویژه برنامه سازان برای آشنا کردن هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با قوانین شهروندی و اجتماعی، به منظور داشتن جامعه ای سالم و ایمن اشاره کرد.

نوذرپور با بیان اینکه با ساخت این برنامه‌های آموزشی برای کودکان می‌توان در آینده شهروندان خوبی داشته باشیم ادامه داد: در دنیای مدرن امروز، فرهیختگان و سیاستگذارهای جوامع گوناگون در پی اتخاذ برنامه‌هایی هستند که بتوانیم شهروندانی آگاه، دارای حس مسئولیت تربیت کنیم.

وی با اشاره به جنبه های آموزشی برنامه گل و بلبل به موضوع پسماند اشاره کرد و گفت: با آموزش و طرح های تشویقی "تفکیک زباله از مبداء " را تقویت می‌کنیم. اگر تفکیک در مبدا به درستی انجام شود می‌توان گفت فرآیند بازیافت به طور کامل در حال انجام است و اگر زباله در مبدا به صورت مخلوط به کارگران شهرداری تحویل داده شود تفکیک پسماند به طور کامل انجام نخواهد شد.

نوذرپور اظهار کرد: باید آگاهی شهروندان نسبت به موضوع پسماند و حفظ محیط زیست را با توجه به کاستی‌های دولتمردان در امر آموزش بالا ببریم.

شهردار منطقه۲۲، افزود: با وجود اینکه مساحت قابل توجهی از منطقه ۲۲ به فضای سبز اختصاص داده شده اما به واسطه نقش و کارکرد فرامنطقه‌ای منطقه ۲۲، این منطقه تفرجگاهی برای کل شهر تهران تعریف شده است و در همین راستا هدف‌گذاری ما این است که سطح فضای سبز کمتر از ۵۰ درصد مساحت کل منطقه نشود و در تلاشیم که این مقدار افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: بحث ایمن سازی ساختمان‌ها یکی از موضوعات مهم در منطقه ۲۲ به شمار می رود و با توجه به اینکه این منطقه، منطقه پشتیبان شهر تهران در هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی است، مبحث ایمن سازی با دقت نظر بیشتری پیگیری می‌شود.

شهردار منطقه ۲۲ از آغاز مراحل مطالعاتی بوستان ایمنی در منطقه خبر داد و گفت: ساخت بوستان ایمنی از جمله پیشنهاداتی است که از سوی شهردار تهران داده شده و در سال اینده در منطقه و برای اولین بار در تهران اجرا می شود.

در این دیدار ، آذرمیدخت آذرهوش ، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما با قدردانی از مدیریت شهری منطقه در همراهی باعوامل برنامه گل و بلبل بر لزوم استفاده از مشورت های مدیریت شهری در ارائه نکات آموزشی به برنامه سازان گروه کودک تاکید کرد .