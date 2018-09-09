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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۳۲

آموزش کودکان برای رسیدن به شهروندان قانون مدار

آموزش کودکان برای رسیدن به شهروندان قانون مدار

شهردار منطقه۲۲ بر آموزش کودکان برای رسیدن به شهروندان قانون مدار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما نیز حضور داشت ، شهردار منطقه ، ضمن قدردانی و تشکر از عوامل این مجموعه بر آگاه سازی و فرهنگسازی به خصوص در حوزه سلامت اجتماعی خانواده ها تاکید و به نگاه ویژه برنامه سازان برای آشنا کردن هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با قوانین شهروندی و اجتماعی، به منظور داشتن جامعه ای سالم و ایمن اشاره کرد.

نوذرپور با بیان اینکه با ساخت این برنامه‌های آموزشی برای کودکان می‌توان در آینده شهروندان خوبی داشته باشیم ادامه داد: در دنیای مدرن امروز، فرهیختگان و سیاستگذارهای جوامع گوناگون در پی اتخاذ برنامه‌هایی هستند که بتوانیم شهروندانی آگاه، دارای حس مسئولیت تربیت کنیم.

وی با اشاره به جنبه های آموزشی برنامه گل و بلبل به موضوع پسماند اشاره کرد و گفت: با آموزش و  طرح های تشویقی "تفکیک زباله از مبداء " را تقویت می‌کنیم. اگر تفکیک در مبدا به درستی انجام شود می‌توان گفت فرآیند بازیافت به طور کامل در حال انجام است و اگر زباله در مبدا به صورت مخلوط به کارگران شهرداری تحویل داده شود تفکیک پسماند به طور کامل انجام نخواهد شد.

نوذرپور اظهار کرد: باید آگاهی شهروندان نسبت به موضوع پسماند و حفظ محیط زیست را با توجه به کاستی‌های دولتمردان در امر آموزش بالا ببریم.

شهردار منطقه۲۲، افزود: با وجود اینکه مساحت قابل توجهی از منطقه ۲۲ به فضای سبز اختصاص داده شده اما به واسطه نقش و کارکرد فرامنطقه‌ای منطقه ۲۲، این منطقه تفرجگاهی برای کل شهر تهران تعریف شده است و در همین راستا هدف‌گذاری ما این است که سطح فضای سبز کمتر از ۵۰ درصد مساحت کل منطقه نشود و در تلاشیم که این مقدار افزایش یابد.

 وی در ادامه گفت: بحث ایمن سازی ساختمان‌ها یکی از موضوعات مهم در منطقه ۲۲ به شمار می رود و با توجه به اینکه این منطقه، منطقه پشتیبان شهر تهران در هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی است، مبحث ایمن سازی با دقت نظر بیشتری پیگیری می‌شود.

شهردار منطقه ۲۲ از آغاز مراحل مطالعاتی بوستان ایمنی در منطقه خبر داد و گفت: ساخت بوستان ایمنی از جمله پیشنهاداتی است که از سوی شهردار تهران داده شده و در سال اینده در منطقه و برای اولین بار در تهران اجرا می شود.

در این دیدار ، آذرمیدخت آذرهوش ، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما با قدردانی از مدیریت شهری منطقه در همراهی باعوامل برنامه گل و بلبل بر لزوم استفاده از مشورت های مدیریت شهری در ارائه نکات آموزشی به برنامه سازان گروه کودک تاکید کرد .

کد مطلب 4398741

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