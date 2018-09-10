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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

در چهارمحال و بختیاری؛

۲۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافت

۲۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافت

شهرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دو هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت علوفه ای اختصاص دارد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت علوفه ای اختصاص دارد، اظهار داشت: ذرت علوفه ای در شهرستان های شهرکرد، فارسان و کیار کشت شده است.

وی عنوان کرد: برداشت ذرت علوفه ای در این استان آغاز شده است.

کاهش سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در چهارمحال و بختیاری

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از هر هکتار سطح زیر کشت علوفه ای ۵۰ تن برداشت می شود.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت در این استان ۲۰ درصد کمتر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ذرت علوفه ای یکی از مهمترین محصولات زراعی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در سیلوهای واحد های دامداری ذخیره ساز می شود.

وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی مناسب در استان چهارمحال و بختیاری زمینه ساز تولید ذرت علوفه ای با کیفیت شده است.

کد مطلب 4399562

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