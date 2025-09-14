تولید سالانه ۳۶۰ هزار تن ذرت در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه ۳۶۰ هزار تن ذرت، به یکی از قطبهای اصلی تولید این محصول در کشور تبدیل شده است، این استان با استفاده از ارقام متنوع ذرت و بهکارگیری سیستمهای نوین آبیاری، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات به استانهای همجوار را نیز فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: تنوع اقلیمی استان این امکان را فراهم کرده تا از ارقام دیررس، میانرس و زودرس همچون ماکسیما، سیمون، ویجیتا و برکت در کشت ذرت استفاده شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای کمآبی و خشکسالیهای اخیر، افزود: بهمنظور مدیریت بهینه منابع آبی، استفاده از سیستمهای نوین آبیاری در اولویت قرار گرفته است، در حال حاضر، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هکتار از مزارع ذرت استان تحت پوشش سیستم آبیاری تیپ قرار دارند که این روش، راندمان آبیاری را تا ۶۰ درصد افزایش میدهد.
قنبری عدیوی با تاکید بر اهمیت ارتقای بهرهوری در تولید ذرت، ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرحهای مقایسه ارقام ذرت در شهرستانها و معرفی ارقام پرمحصول، به تداوم روند افزایش تولید و بهبود بهرهوری در این بخش کمک شود.
صادرات ۴۰ درصد ذرت تولیدی در چهارمحال و بختیاری به خارج از استان
در ادامه این نشست، کوروش رضایی، با اشاره به برداشت ذرت علوفهای از ۵۷۰ هکتار از اراضی این شهرستان، گفت: «پیشبینی میشود امسال ۳۵ هزار تن ذرت علوفهای در کیار تولید شود.
وی با بیان اینکه تمامی مزارع ذرت علوفهای در کیار به سیستم آبیاری بارانی مجهز هستند، افزود: ذرت علوفهای یکی از خوراکهای اصلی دامداریهای صنعتی و سنتی این شهرستان است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از تولید ذرت مازاد بر نیاز داخلی بوده و به استانهای همجوار صادر میشود.
شایان ذکر است، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، یکی از مناطق مستعد برای کشت ذرت در کشور محسوب شده و این محصول نقش بسزایی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا میکند.
