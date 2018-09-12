سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشت: در پی وقوع سرقت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان طلا و جواهرآلات از یکی از شهروندان در شهرستان بهارستان موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی اضافه کرد: کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی با حضور در محل وقوع سرقت ضمن بررسی میدانی صحنه جرم با انجام تحقیقات از مالباخته، کنترل دوربین های مدار بسته و نیز با استفاده از روش‌های علمی کشف جرم، سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران با تشکیل تیم ویژه ضمن شناسایی مخفیگاه این متهم و هماهنگی با دستگاه قضایی وی را در بهارستان دستگیر کردند.

خانچرلی اظهار داشت: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی اقرار کرد.

وی از شناسایی و دستگیری ۲ مالخر در منطقه نیز خبر داد و افزود: طلاهای مسروقه از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به این که سارق طلاهای مسروقه را به این ۲ مالخر دستگیر شده فروخته بودند، افزود: با انجام اقدامات پلیسی طلاهای مسروقه مسترد و تحویل مالباخته شد.

وی در پایان از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد.