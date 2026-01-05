دستگیری ٢ سارق منزل و کشف انواع قطعات طلای مسروقه در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: پس از وقوع ٢ فقره سرقت طلا از منازل، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی کیش با تحقیقات میدانی ٢ متهم را شناسایی و در دو عملیات مختلف آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: پس از بازرسی‌های اولیه از محل اختفای متهمان، طلاهای مسروقه کشف و براساس نظر کارشناسان، ارزش طلاهای مسروقه در حدود ٢٢ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: طلاهای مسروقه به مالباختگان تحویل داده شد و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: شهروندان به رعایت نکات کلیدی و اصولی در نگهداری از طلا و اشیای با ارزش خود دقت کنند.