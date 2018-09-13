به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، بازارهای نفت درحالی معاملات خود را با افت قیمت شروع کرد، که در معاملات دیشب، افت بیش از انتظار ذخایر آمریکا به نگرانی‌ها از محدود شدن عرضه با تحریم‌های قریب‌الوقوع ایران، افزود و قیمت نفت برنت دوباره از ۸۰ دلار فراتر رفت.

در معاملات امروز تا ساعت ۹:۴۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ۳۸ سنت یا نیم درصد نسبت به قیمت بسته شده دیروز افت کرد و به ۷۹.۳۶ دلار رسید.

این درحالیست که در معاملات دیشب پس از انتشار اخبار میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا، قیمت هر بشکه نفت برنت به ۸۰.۱۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از ۲۲ می تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، هم امروز تا ساعت ۹:۴۵ به وقت تهران، ۴۶ سنت یا ۰.۶ درصد افت کرد و به ۶۹.۹۱ دلار رسید. این شاخص نفتی در معاملات دیروز ۱.۱۲ دلار جهش کرده بود و ۷۰.۳۷ دلار رسید که بالاترین قیمت یک هفته‌ای آن بود.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا دیشب اعلام کرد که میزان ذخایر تجاری نفت خام این کشور ۵.۳ میلیون بشکه کاهش یافته است، درحالی که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند تنها ۸۰۵ هزار بشکه افت کند.

افت قیمت نفت در معاملات امروز به علت پتانسیل کند شدن نرخ رشد تقاضای سوخت به واسطه بالا گرفتن تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و بحران اقتصادی در بازارهای در حال ظهور است.

یک بررسی جدید نشان داد که شرکت‌های آمریکایی موجود در چین، از جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین آسیب دیده‌اند و این احتمال لابی این شرکت‌ها با دولت ترامپ برای تجدید نظر در سیاست‌هایش را بالا می‌برد.

اوپک هم در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد سال آینده تقاضای نفت در جهان ۱.۴۱ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که این ۲۰ هزار بشکه در روز از پیش‌بینی ماه گذشته کمتر است.

علی‌رغم این‌ها با توجه نزدیک شدن به تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران که از ۴ نوامبر بخش نفت این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چشم‌انداز قیمت نفت رو به رشد باقی مانده است.