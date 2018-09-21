هزینه ۶.۷ میلیارد تومانی هنرهای تجسمی در سال ۹۶/ سهم بالای «فجر»

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اواسط شهریورماه ۹۷ در راستای شفافسازی مالی، جدول گزارشهای مالی سال ١٣٩۶ این معاونت را در حوزه هنرهای تجسمی منتشر کرد که بر اساس آن ۵۶ مورد حمایت، جشنواره و برنامه در زمینه گسترش هنرهای تجسمی در سال ۹۶ صورت گرفته است. همچنین ذیل این گزارش مالی ذکر شده گزارشهای دیگری با جزییات بیشتر از سوی این معاونت منتشر خواهد شد.
بر این اساس، کل هزینههای اعلام شده از سوی معاونت هنری ۶ میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان است که بخش زیادی از هزینههای اعلام شده در این گزارش مربوط به دهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر است. هزینهای بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای برگزاری این جشنواره اعلام شده است. این هزینه شامل مراسم افتتاحیه، اختتامیه، بزرگداشت مفاخر، هزینه اسکان هنرمندان خارجی، طراحی و ساخت تندیس، ستاد خبری، تقدیر از هنرمندان و مدیران برتر استانی، شورای هنری، داوری آثار، خدمات نمایشگاهی، حق الزحمه عوامل اجرایی و هزینههای جاری دبیرخانه جشنواره میشود.
حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای خرید آثار فاخر و ارزشمند از هنرمندان برجسته کشور هزینه شده است که البته در این گزارش به جزییات این خرید اشارهای نشده است. همچنین در راستای کمک به خرید آثار هنری از هنرمندان جوان استانها، ۴۸ اثر به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.
هزینه برگزاری نمایشگاه آثار تونی کرگ، مجسمهساز آلمانی در موزه هنرهای معاصر تهران حدود ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین برای برگزاری نمایشگاه آثار علی اکبر صادقی ۱۱۱ میلیون تومان و نمایشگاه پرویز تناولی ۸۹ میلیون تومان هزینه شده است. برگزاری نمایشگاه گنجینه موزه هنرهای معاصر نیز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است. در چهار مورد نیز به فعالیتهای سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، ۸۱ میلیون تومان کمک شده است.
در حوزه حمایت از برگزاری دوسالانههای هنری، هزینهای بالغ بر ۴۸۸ میلیون تومان به برگزاری هفتمین دوسالانه مجسمهسازی، ۳۰۰ میلیون تومان برای برگزاری یازدهمین دوسالانه کاریکاتور و ۱۰۰ میلیون تومان در راستای کمک به حضور پنجاه و هفتمین بینال هنرهای تجسمی ونیز صرف شده است.
بیست و چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ۵۲۲ میلیون تومان هزینه داشته است. همچنین معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱۱ میلیون تومان به ۹ جشنواره عمومی و خصوصی کمک مالی کرده است.
در این میان مبلغ ۱۷ میلیون تومان برای راهاندازی گالریهای استانی کمک شده است.
به گزارش مهر، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین جزییات گزارش مالی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از سال ۹۲ تا ۹۵ (دوره ششم تا نهم) را اعلام کرده است که میتوانید این جزییات را اینجا بخوانید.
بر این اساس، در سال ۹۲، هزینه برگزاری جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر یک میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان بود و این در حالی است که در سال ۹۳، این هزینهها با کاهش چشمگیر به ۷۷۷ میلیون تومان رسید.
در سال ۹۴ هزینه برپایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر باردیگر به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت و در سال ۹۵ نیز یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان برای این رویداد هزینه شد. در سال ۹۶ نیز این مبلغ به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با سالهای گذشته نوسان متعادلی با توجه به افزایش نرخ قیمتها دیده میشود.
بخش اعظم هزینههای جشنواره هنرهای تجسمی فجر در حوزههای جوایز، طراحی و چاپ کتاب، شورای هنری و دستمزدها است که در دورههای مختلف جشنواره مشهود است. البته با نگاهی گذرا به جزییات هزینههای جشنواره هنرهای تجسمی در سال ۹۳ که کاهش چشمگیری داشت، میتوان متوجه شد که در این دوره، هزینههایی چون برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه، سایت، حق الزحمه عوامل اجرایی، اجاره مکان نمایشگاهی و ... به نسبت دورههای گذشته و آینده تفاوت چشمگیری دارد و این موضوع نشان میدهد با حذف برخی هزینهها میتوان بزرگترین رویداد تجسمی کشور را با هزینه کمتری نیز برگزار کرد.
نظر شما