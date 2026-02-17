به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور طی نامهای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری جشنوارههای فجر قدردانی کرد.
عارف در نامه خود خطاب به سیدعباس صالحی آورده است:
«جناب آقای دکتر صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام
ارزشآفرینی فرهنگ و هنر در توسعه اجتماعی، اعتلای حکمرانی مطلوب و نشاط عمومی از مقاصد عالیه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب میگردد که جشنوارههای فرهنگی هنری و سینمایی فجر تصدیق این مهم میباشد.
برگزاری موفق این دوره از جشنوارههای فرهنگی هنری و سینمایی فجر در شرایط دشواری که دشمن با زمینهسازی ظالمانه موجب نفاق و نفرتپراکنی و امنیتزدایی در جامعه گردید قابل ستایش است. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی با تأکید بر وحدت و وفاق، پیام قاطع هنرمندان آگاه و مخاطبان شریف این دوره از جشنوارههای فجر بوده است که با تدبیر و تجربه مغتنم حضرتعالی، معاونین محترم و تلاش صادقانه دبیران ارجمند، به نمایش گذارده شد و به مثابه نمادی از ایراندوستی و دیانت و به نشانه زمانآگاهی همه دستاندرکاران ماندگار گردید.
میکوشیم این دستاورد عظیم، بهعنوان میراث مشترک مردم، مسئولان و هنرمندان فخر جشنهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باقی بماند و در هموارسازی پیدایش تمدن نوین ایرانی اسلامی ایفای نقش نماید. امیدوارم به مرهم فرهنگ و هنر و مشارکت مسئولانه هنرمندان گرانقدر و دستاندرکاران ارجمند این رویداد، شاهد نشاط اجتماعی بیش از پیش باشیم.»
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