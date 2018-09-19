  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

همزمان با عاشورای حسینی؛

«روز واقعه» در رادیو صبا روایت می‌شود

«روز واقعه» در رادیو صبا روایت می‌شود

فیلم سینمایی «روز واقعه» در برنامه «آپاراتچی» رادیو صبا روایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «آپاراتچی» روز پنجشنبه ۲۹ شهریور فیلم سینمایی «روز واقعه» محصول سال ۱۳۷۳ را به همراه پخش سکانس‌هایی از آن معرفی و پخش می‌کند.

«روز واقعه» فیلمی سینمایی به کارگردانی شهرام اسدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته است که سال ۱۳۷۳ از روی فیلمنامه بهرام بیضایی ساخته شده و واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) را روایت می‌کند.

این فیلم توانست از سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کند.

علیرضا شجاع‌نوری، عزت‌الله انتظامی، ژاله علو، جمشید مشایخی، مهدی فتحی، حسین پناهی و لادن مستوفی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

برنامه «آپاراتچی» به تهیه کنندگی و نویسندگی ریحانه یزدان‎دوست و با اجرای لیلا روحبخش ساعت ۱۹:۴۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

کد مطلب 4407213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها