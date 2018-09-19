به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «آپاراتچی» روز پنجشنبه ۲۹ شهریور فیلم سینمایی «روز واقعه» محصول سال ۱۳۷۳ را به همراه پخش سکانس‌هایی از آن معرفی و پخش می‌کند.

«روز واقعه» فیلمی سینمایی به کارگردانی شهرام اسدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته است که سال ۱۳۷۳ از روی فیلمنامه بهرام بیضایی ساخته شده و واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) را روایت می‌کند.

این فیلم توانست از سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کند.

علیرضا شجاع‌نوری، عزت‌الله انتظامی، ژاله علو، جمشید مشایخی، مهدی فتحی، حسین پناهی و لادن مستوفی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

برنامه «آپاراتچی» به تهیه کنندگی و نویسندگی ریحانه یزدان‎دوست و با اجرای لیلا روحبخش ساعت ۱۹:۴۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.