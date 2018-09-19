سجاد مردانی حذف شد/پیروزی یعقوبی و حسینی در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات جودو گرندپری با حضور ۲۵۶ تکواندوکار از ۶۳ کشور به مدت سه روز به میزبانی چین تایپه در شهر «تائویان» برگزار خواهد شد. امروز چهارشنبه و در روز نخست این رقابت‌ها تیم کشورمان سه نماینده در اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان دارد.

ابوالفضل یعقوبی نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان در نخستین گام ۱۰ بر یک «سیدهارتها بات» از کانادا راشکست داد. وی دور بعد «لوره برسیس» از کرواسی را پیش رو دارد. میرهاشم حسینی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در نخستین دیدار خود برابر «ولادیمیر دالاکلیو» از بلغارستان ۱۶ بر ۹ پیروز شد. وی در مبارزه بعدی خود «جواد آچاب» از بلژیک را پیش رو دارد.



سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان نیز بعد از یک دور استراحت، ۸ بر ۷ نتیجه را به «امره اتسلی» از ترکیه واگذار کرد و حذف شد.

این مسابقات هم اکنون در مرحله یک چهارم نهایی در جریان است.