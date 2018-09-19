  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

تکواندو گرندپری - چین تایپه؛

سجاد مردانی حذف شد/پیروزی یعقوبی و حسینی در گام نخست

سجاد مردانی حذف شد/پیروزی یعقوبی و حسینی در گام نخست

سومین مرحله از رقابت‎های گرندپری در سال ۲۰۱۸ با دو پیروزی، یک شکست و حذف نماینده سنگین وزن تیم ملی کشورمان در چین تایپه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات جودو گرندپری با حضور ۲۵۶ تکواندوکار از ۶۳ کشور به مدت سه روز به میزبانی چین تایپه در شهر «تائویان» برگزار خواهد شد. امروز چهارشنبه و در روز نخست این رقابت‌ها تیم کشورمان سه نماینده در اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان دارد. 

ابوالفضل یعقوبی نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان در نخستین گام ۱۰ بر یک «سیدهارتها بات» از کانادا راشکست داد. وی دور بعد «لوره برسیس» از کرواسی را پیش رو دارد. میرهاشم حسینی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در نخستین دیدار خود برابر «ولادیمیر دالاکلیو» از بلغارستان ۱۶ بر ۹ پیروز شد. وی در مبارزه بعدی خود «جواد آچاب» از بلژیک را پیش رو دارد. 

سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان نیز بعد از یک دور  استراحت، ۸ بر ۷ نتیجه را به «امره اتسلی» از ترکیه واگذار کرد و حذف شد. 

این مسابقات هم اکنون در مرحله یک چهارم نهایی در جریان است. 

کد مطلب 4407305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها