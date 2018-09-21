رویداد استارت اپی در حوزه اپلیکیشن دریایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا و استارتاپ ها و ایده ها و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، رویداد استارتاپی در حوزه اپلیکیشن های دریایی برگزار می کند.

اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور گفت: یکی از خلاءهای زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصت ها و بسترهای جذب سرمایه است که رویدادهای استارتاپ اپلیکیشن های دریایی تلاش دارد این زمینه را برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای سرمایه پذیری از یک طرف و برای سرمایه گذاران برای بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم کند.

وی در ادامه افزود: به همین منظور با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، رویداد استارتاپی در حوزه اپلیکیشن های دریایی، در آبان ماه سال جاری با حضور سرمایه ‏گذاران و شرکتهای نوپا ، استارتاپ‌ها و ایده های این حوزه برگزار خواهد شد.

قادری فر درخصوص اهداف این رویداد گفت: هدف اصلی این رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبین ایده و استارتاپ ها با سرمایه گذاران است که در ۲ بخش عمومی (شامل ارائه استارتاپ¬ها و ایده ها ) و اختصاصی (جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپ ها) برگزار می شود.

وی گفت: به این واسطه استارتاپ ها میتوانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.

قادری فر افزود: سرمایه ‌گذاران نیز پس از برگزاری جلسات خصوصی، بررسی استارتاپها و میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و ... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد.