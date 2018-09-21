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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

رویداد استارت اپی در حوزه اپلیکیشن دریایی برگزار می شود

رویداد استارت اپی در حوزه اپلیکیشن دریایی برگزار می شود

رویداد استارت اپی در حوزه اپلیکیشن های دریایی توسط ستاد توسعه صنایع دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به  منظور جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا و استارتاپ ها و ایده ها  و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، رویداد استارتاپی در حوزه اپلیکیشن های دریایی برگزار می کند.

اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور گفت: یکی از خلاءهای زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصت ها و بسترهای جذب سرمایه است که رویدادهای استارتاپ اپلیکیشن های دریایی تلاش دارد این زمینه را برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای سرمایه پذیری از یک طرف و برای سرمایه گذاران برای بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم کند.

وی در ادامه افزود: به همین منظور با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، رویداد استارتاپی در حوزه اپلیکیشن های دریایی، در آبان ماه  سال جاری با حضور سرمایه ‏گذاران و شرکتهای نوپا ، استارتاپ‌ها و ایده های این حوزه  برگزار خواهد شد. 

قادری فر درخصوص اهداف این رویداد گفت: هدف اصلی این رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبین ایده و استارتاپ ها با سرمایه گذاران است که در ۲ بخش عمومی (شامل ارائه استارتاپ¬ها و ایده ها ) و اختصاصی (جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپ ها) برگزار می شود.

وی گفت: به این واسطه استارتاپ ها میتوانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.

قادری فر افزود: سرمایه ‌گذاران نیز پس از برگزاری جلسات خصوصی، بررسی استارتاپها و میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و ... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد.

کد مطلب 4407595

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