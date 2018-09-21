شکار غیرانسانی با تله گذاری در کنار چشمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر تله گذاری در کنار چشمه ها، آبشخورها و صید حیوانات وحشی به وسیله تله های فلزی روش غیر انسانی است که در آن حیوان تشنه که برای نوشیدن آب به کنار چشمه آمده است و با گرفتار شدن در تله ساعت های طولانی را با درد ناشی از گیر افتادن در تله با تشنگی، گرما و آفتاب و استرس سپری می کند.

اهمیت دادن به حیوانات و مدارای با آن‏ها، از جمله سنت‏هایی است که در تعالیم دینی از ابتدا مورد تاکید واقع شده است و رعایت حال حیوانات نه تنها در سیره و سلوک ائمه اطهار (ع) هویدا است بلکه در احکام فقهی نیز ملاک بسیار مهمی در انجام برخی اعمال است.

تله گذاری در محیط های طبیعی بویژه در کنار چشمه ها اثرات نامطلوب بر امنیت زیستگاه و حیات وحش آن دارد.