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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

شکار غیرانسانی با تله گذاری در کنار چشمه ها

شکار غیرانسانی با تله گذاری در کنار چشمه ها

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میبد در مناطق آزاد پنج عدد تله زنده گیری در محل چشمه واشا و در نزدیکی مزارع کشف کردند که توسط شکارچیان سودجو کارگذاشته شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر تله گذاری در کنار چشمه ها، آبشخورها و صید حیوانات وحشی به وسیله تله های فلزی روش غیر انسانی است که در آن حیوان تشنه که برای نوشیدن آب به کنار چشمه آمده است و با گرفتار شدن در تله ساعت های طولانی را با درد ناشی از گیر افتادن در تله با تشنگی، گرما و آفتاب و استرس سپری می کند.

اهمیت دادن به حیوانات و مدارای با آن‏ها، از جمله سنت‏هایی است که در تعالیم دینی از ابتدا مورد تاکید واقع شده است و رعایت حال حیوانات نه تنها در سیره و سلوک ائمه اطهار (ع) هویدا است بلکه در احکام فقهی نیز ملاک بسیار مهمی در انجام برخی اعمال است.

تله گذاری در محیط های طبیعی بویژه در کنار چشمه ها اثرات نامطلوب بر امنیت زیستگاه و حیات وحش آن دارد.

کد مطلب 4408050

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