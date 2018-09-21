اختصاص۱۳میلیارددلاربرای کالاهای اساسی/۱۹میلیارددلارصادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به حجم صادرات غیر نفتی کشور گفت: از مجموعه صادرات غیر نفتی، صادرات گاز و فرآورده های نفتی معادل ۳میلیارد دلار بود، لذا حدود ۱۶میلیارد دلار باقی مانده آن است که باید به چرخه اقتصاد برگردد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در مدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک ۲میلیارد یورو بوده است که بیش از ۸۰درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از ۲۰ درصد در بازار ثانویه داشته‌اند.

همتی از سایر صادرکنندگان غیرنفتی درخواست کرد با عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در تعمیق بازارثانویه نقش آفرینی کنند و گفت: البته بانک مرکزی نیز جهت تنظیم این بازار برخی از انواع ارزهای مورد نیاز وارد کنندگان را عرضه می کند.

وی عرضه ارز توسط صادرکنندگان را یک مطالبه ملی دانست که باید انجام پذیرد و تاکید کرد: ۱۳میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است که به تدریج تامین و واردات آن ها درحال انجام است.

همتی درباره نیازهای ارزی مردم خاطر نشان کرد: اسکناس مربوط به نیاز های واقعی مردم نیز توسط بانک‌ها وصرافی ها تأمین می‌شود؛ ورود اسکناس به کشور توسط صرافی ها وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده و درحال افزایش است و درکنار آن بانک مرکزی هم باقیمانده نیاز راتأمین می‌کند، مضافاً بخشی از ارز سامانه نیما توسط صرافی ها به صورت اسکناس وارد کشور شده و در بازار عرضه می‌گردد.

وی افزود: مسولین ذیربط دربانک مرکزی تعامل خوبی با کانون صرافان داشته و جهت روان سازی خرید و فروش ارز درصرافی ها، برنامه هایی در دست اقدام دارند.