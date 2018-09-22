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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

۲ فیلم از حوزه هنری در جشنواره «یونیورسال» ترکیه حضور دارند

۲ فیلم از حوزه هنری در جشنواره «یونیورسال» ترکیه حضور دارند

فیلم‌های سینمایی «اسکی باز» و «بیست و یک روز بعد» در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک «یونیورسال» ترکیه به نمایش در می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم «اسکی باز» ساخته فریدون نجفی که پخش بین‌الملل آن را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد، تا کنون در چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور داشته و جوایزی دریافت کرده است.

دریافت ۷ پروانه زرین در سی امین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و همچنین نامزدی جایزه بهترین فیلم جوانان آسیا پاسیفیک ۲۰۱۷ (اسکار آسیا) از جمله این جوایز است.

فیلم «بیست و یک روز بعد» ساخته محمدرضا خردمندان از محصولات سازمان سینمایی حوزه هنری، تاکنون در بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی حضور داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.

جشنواره فیلم کودک «یونیورسال» ترکیه با هدف ترویج مهربانی و تبلیغ برای دنیایی سرشار از صلح و دوستی و احیای حقوق کودکان برگزار می‌شود.

ششمین دوره از این جشنواره، از ۲۹ شهریور آغاز و تا دوم مهر ماه در شهر استانبول ترکیه برپا است.

کد مطلب 4408743

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