شکست تیم ملی والیبال ایران برابر کانادا/ کار به اما و اگر کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود، شامگاه امروز شنبه با دیدار تیم های ملی ایران و کانادا در بلغارستان پیگیری شد که طی آن ملی پوشان کشورمان تن به شکست ۲ بر ۳ دادند.

تیم ملی ایران پس از صعود از مرحله نخست مسابقات در گروه G با تیم‌های آمریکا، کانادا و بلغارستان همگروه است و امروز (شنبه) در دومین بازی خود در مرحله دوم به مصاف تیم کانادا رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. تیم ملی با این شکست شانسی کمی برای صعود به مرحله بعد خواهد داشت و بازی آخر ملی پوشان فردا (یکشنبه) مقابل آمریکا بسیار مهم و حساس است. تیم ملی والیبال با یک امتیازی که از این بازی گرفت در مکان سوم جدول رده بندی گروه G قرار گرفت.

* نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۲۰ به سود کانادا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۱۵ به سود کانادا

ست چهارم: ۲۵بر ۲۳ به سود ایران

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ به سود کانادا

سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی و سید محمد موسوی برای ایران و بلانکنو، پرین، ورنون اوانس، وندورن، ویگراس و هوگ برای کانادا شروع کنندگان بازی بودند. در ست نخست بازی کانادایی‌ها شروع خوبی داشتند و با زدن سرویس های خوب موفق شدند پیروز شوند.

در ست دوم اما شاگردان ایگور کولاکوویچ از اشتباهات یاران آنتیگا استفاده کردند و این ست را به نفع خود به پایان بردند تا بازی در ست شماری برابر شود.

در ست سوم کانادایی از ابتدا اجازه امتیاز گیری به ملی پوشان ایران ندادند و مانند ست نخست با زدن سرویس ها خوب، دریافت ایران را با مشکل مواجه کردند و همین جبران امتیازات از دست رفته را برای ایران سخت کرد تا این ست به نفع کانادا به پایان برسد. در ست چهارم در حالی که ایران عقب بود سرویس های توخته به داد ایران رسید تا ایران به بازی برگردد و در یک رالی زیبا برنده ست شوند تا بازی به ست سرنوشت ساز برود. در ست پنجم دو تیم پایاپای پیش رفتند اما در نهایت کانادا پیروز ست و بازی شد.

دو تیم ایران و کانادا برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی جهان با یکدیگر روبرو شدند و سابقه بازی این دو تیم به رقابت‌های جام جهانی و لیگ ملت‌ها بر می‌گردد که در هر دو بازی کانادایی‌ها موفق به کسب پیروزی شدند.

برنامه کامل دیدارهای ایران در مرحله دوم به این شرح است:

* ایران - آمریکا، یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه

در مرحله دوم مسابقات، ۱۶ تیم حاضر در ۴ گروه ۴ تیمی تقسیم شده اند که پس از پایان رقابت های این مرحله نیز صدرنشین های هر گروه به همراه دو تیم برتر سایر گروهها موفق به صعود به مرحله سوم خواهند شد. در مرحله سوم نیز دو گروه سه تیمی تشکیل و تیم ها رقابت خواهند کرد که در پایان این مرحله نیز دو تیم حذف و ۴ تیم برای تعیین فینالیست ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت های والیبال قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار می شود و تیم ملی ایران که در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است، موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

جدول رده بندی گروه G مسابقات والیبال قهرمانی جهان در مرحله دوم نیز به این شرح است:

۱- آمریکا با ۶ پیروزی و ۱۶ امتیاز

۲- بلغارستان با ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز

۳- ایران با ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز

۴-کانادا با ۴ پیروزی و ۱۱ امتیاز