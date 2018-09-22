ثبت ۱۳۰۹ انبار در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری عصر شنبه در جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اینکه سامانه ثبت انبارها در استان اجرایی شده است، گفت: تاکنون یک هزار و ۳۰۹ انبار در مناطق مختلف استان و در بخش های گوناگون در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: طبق قانون افرادی که انبارهای خود را در سامانه ثبت نکنند مصداق احتکار شناخته می شود.

وی بیان داشت: هرگونه ورود و خروج کالاها در انبار نیز باید ثبت شود.

مدیرکل گمرک استان ایلام نیز در این جلسه اظهار داشت: به زودی برای خدمات دهی بیشتر به مردم نمایندگی گمرک در مرکز استان مستقر می شود.

محسن مصطفایی بیان داشت: طی پنج ماهه سال جاری صادرات در مرز مهران از نظر ارزش ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: روند افزایش صادرات در مرز مهران خوشبختانه طی یک ماه گذشته شتاب گرفته و طی یک ماه گذشته شاهد افزایش ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.