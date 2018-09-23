ملایی رقیب پرتغالی را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو قهرمانی جهان، سعید ملایی جودوکار وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان بعد از یک استراحت و برتری مقابل «برایند» از کانادا با ضربه فنی، جودوکاری از ایسلند را نیز در ۱۴ ثانیه ضربه فنی کرد.

وی در مبارزه سوم خود در مرحله یک هشتم نهایی«آنری اگوتیدزه» از پرتغال را نیز ضربه فنی کرد و و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی برای صعود به نیمه نهایی «ماتیاس کاس» بلژیک را پیش رو دارد.

تیم ملی جودو ایران که به سه نماینده در رقابتهای قهرمانی جهان شرکت کرده، روز گذشته توسط محمد محمدی بریمانلو به یک نشان برنز دست پیدا کرد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت.