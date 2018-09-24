بارش باران در گیلان و آذربایجان شرقی/ مه گرفتگی در محور فیروزکوه

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راههای کشور گفت: در استان آذربایجان شرقی (محورتبریز-بستان آباد) و استان گیلان (محور های رشت-انزلی و فومن) بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در استان مازندران محور فیروزکوه محدوده گدوک با مه گرفتگی همراه شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور از ترافیک نیمه سنگین در محورهای زیر خبر داد؛

باند جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس

باند جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده های پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره

وی گفت: دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

سرهنگ رحمانی محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد؛

1- محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

2- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

3- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

4- استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

5- استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه است.