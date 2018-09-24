بارش باران در گیلان و آذربایجان شرقی/ مه گرفتگی در محور فیروزکوه

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راههای کشور گفت: در استان آذربایجان شرقی (محورتبریز-بستان آباد) و استان گیلان (محور های رشت-انزلی و فومن) بارش پراکنده باران گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در استان مازندران محور فیروزکوه محدوده گدوک با مه گرفتگی همراه شده است.
رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور از ترافیک نیمه سنگین در محورهای زیر خبر داد؛
باند جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس
باند جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده های پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره
وی گفت: دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.
سرهنگ رحمانی محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد؛
1- محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.
2- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.
3- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.
4- استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)
5- استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه است.
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