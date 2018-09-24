اندروید ۱۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ۱۰ سال از زمانی که گوگل از G۱، نخستین موبایل اندروید رونمایی کرد، می گذرد. از آن زمان تاکنون اندروید از یک سیستم عامل پر از مشکلات و باگ به محبوب ترین پلتفرم رایانشی در جهان تبدیل شده است.

اندروید هنگام رونمایی مشکلات فراوانی داشت، به عنوان مثال قابلیت نمایش ویدئو خارج از یوتیوب را نداشت. از سوی دیگر چند اپلیکیشن محدود در «اندروید مارکت» (نسخه قبلی گوگل پلی) وجود داشتند. این سیستم عامل حتی کیبورد مجازی نداشت.

اما ایده اصلی آن مشخص بود. گوگل اندروید را به عنوان یک سیستم عامل OS باز و اینترنت محور ارائه کرد که خدمات آن مخصوص موبایل است.

در این مسیر، باسرعت گرفتن به روزرسانی نرم افزارها و همچنین تولید موبایل های پرچمدار، اندروید به سیستم عاملی پرطرفدار تبدیل شد.

به هرحال امروز اندروید نرم افزار پیش فرض تمام موبایل های غیر آیفون است. همچنین در ۲۰۱۷ میلادی تخمین زده شد تعداد کاربران فعال آن از مرز ۲ میلیارد نفر گذشته است. همچنین در دهه گذشته اندروید به سیستم عاملی برای تبلت، موبایل هوشمند و تلویزیون، هدست های واقعیت مجازی و حتی اجاق گاز نیز تبدیل شده است.