طرح هور برای مرتکبین جرائم امنیت اخلاقی استان یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده در کارگاه آموزشی طرح هور اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی دوره‌های مدیریت مهارت و دانش رفتار (طرح هور) برای متهمان معرفی شده از سوی پلیس امنیت اخلاقی ارائه می شود.

وی ادامه داد: در این طرح پلیس امنیت اخلاقی مرتکبین جرائمی همچون، بی حجابی و بدحجابی، آلودگی صوتی و مزاحت های خیابانی را به جای تشکیل پرونده و ارسال به دادسرا به معاونت اجتماعی ارسال می کند تا این افراد در این کارگاه های آموزشی در ۳ روز ۱۰ ساعت آموزش ببینند.

این مقام قضایی ارتقای کرامت انسانی و احیای اخلاق را هدف برگزاری این دوره ها ذکر کرد و گفت: در این دوره‌ها سعی بر این است تا با ایجاد آگاهی فرد از توانایی‌های ذاتی خود در کنار یادآوری توانایی‌ها و مهارت های اکتسابی، استفاده صحیح از استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، روابط میان فردی بهبود و بر اصول متعالی عرفی و شرعی استوار گردد.

وی تصریح کرد: تلفیق آموزه‌های دینی و روانشناسی در این طرح تلاش می‌کند فرد را به خودشناسی رسانده و به مرتبه‌ای از بصیرت و آگاهی و شناخت فردی و اجتماعی برساند که به سادگی و به سرعت، بزه و آسیب اجتماعی را تشخیص داده و در برابر آن‌ها ایستادگی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از اجرای این طرح در سه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در سه سال گذشته حدود ۶۰ دوره برای افراد مختلف معرفی شده اجرا شده است که بازخوردهای بسیار جالب و قابل تأملی داشته است.

وی ادامه داد: افرادی که در روزهای اول به اکراه و اجبار به کلاس می آیند در روز آخر با یک نگاه جدید و رضایت کامل دوره را ترک می کنند و در دلنوشته های خود به تحت تأثیر قرار گرفتن و رسیدن به یک نگاه نو به جامعه و اطراف اذعان دارند.