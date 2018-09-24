تروریست ها از سوی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم،حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه به وقت محلی در دیدار با «میگل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا، ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور این کشور و تقدیر از همدردی دولت و ملت کوبا با مردم ایران در حادثه تروریستی اهواز، گفت: کوبا همواره در ذهن ملت ایران، یک کشور انقلابی و حائز اهمیت در عرصه جهانی بوده و دو ملت همواره با امپریالیسم و یکجانبه گرایی مبارزه کرده‌اند.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه و تقویت مناسبات و همکاری های ایران و کوبا، گفت: باید از ظرفیت های موجود در دوکشور برای رفاه بیشتر دوملت و توسعه مناسبات تهران- هاوانا بهره‌برداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت آمریکا در سالهای اخیر توافقات خود با کوبا را همچون سایر نقض عهدهای خود زیرپا گذاشته است، اظهار داشت: آنها بر خلاف مقررات بین المللی از برجام به عنوان توافقی بین المللی نیز خارج شده اند.

روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بدنبال روابط توسعه یافته و صمیمی تر با کوبا است، خاطرنشان کرد: همکاری های خوبی میان دو کشور در بخش های مختلف از جمله فناوری های دارویی و تولید واکسن وجود دارد که باید در راستای گسترش آنها تلاش کنیم.

رئیس جمهور افزود: ظرفیت های بسیار فراوان در زمینه های اقتصادی، علمی وتکنولوژیکی در ایران و کوبا وجود دارد که باید در جهت رفاه بیشتر دوملت و توسعه مناسبات تهران- هاوانا از آنها بهره برداری کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه گروههای تروریستی امروز از سوی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم، حمایت می شوند، گفت: مبارزه همه جانبه با تروریسم در سطح جهان یکی از اهداف مهم و مشترک دو کشور در ورابط و همکاری های فی مابین است

رئیس جمهور اظهار داشت: روحیه مقاومت و ایستادگی ملت‌های ایران و کوبا در برابر آمریکا، نشانگر این است که دو ملت بزرگ مشترکات و آرمانهای یکسانی را دنبال می کنند.

«میگل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا نیز در این دیدار با ابراز تسلیت و همدردی دولت و ملت کوبا با مردم ایران برای حادثه حمله تروریستی اهواز، بر ضرورت تلاش برای توسعه و تقویت روابط و همکاری های همه جانبه تهران-هاوانا تاکید کرد و گفت: توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران از اصول مهم کوبا در سیاست خارجی و توصیه اکید رهبر فقید این کشور فیدل کاسترو است.

رئیس جمهور کوبا ادامه داد: مواضع انقلاب و دولت کوبا همچنان حمایت و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ تغییری در آن بوجود نیامده است.

وی با تجلیل از هوشمندی و قاطعیت دولت ایران در مذاکرات با ۱+۵، افزود: خروج آمریکا از برجام بازگشت به عقب و خطر بزرگی برای معاهدات بین المللی و امنیت منطقه است.

رئیس جمهور کوبا با تاکید بر ضرورت مبارزه با یکجانبه گرایی دولت آمریکا، اظهار داشت: باید بیش از گذشته در راستای توسعه و تقویت روابط و همکاری های دو کشور بویژه در بخش های اقتصادی، درمانی و تکنولوژیکی تلاش کنیم.