مذاکرات پوتین و رئیس جمهور کوبا روز سه شنبه در مسکو آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه شنبه در مسکو با «میگل دیاز-کانل برمودز» رئیس جمهور کوبا دیدار و گفتگو کند.

براساس اطلاع رسانی سرویس مطبوعاتی کرملین، انتظار می‌رود سران دو کشور در مورد موضوعات کلیدی در دستور کار بین المللی، وضعیت فعلی و چشم اندازهای توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک روسیه و کوبا در زمینه سیاسی، تجاری و تجاری و حوزه‌های اقتصادی، بشردوستانه و فرهنگی گفتگو کنند.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین در این ارتباط خاطرنشان کرد که کوبا شریک بسیار مهم فدراسیون روسیه است و رؤسای جمهور دو کشور خیلی چیزها برای گفت و گو دارند.

رؤسای جمهور دو کشور در روز سه شنبه همچنین در مراسم رونمایی از بنای یادبود فیدل کاسترو در شمال مسکو شرکت خواهند کرد.

امسال، رؤسای جمهور روسیه و کوبا دو بار در سال - در ژانویه و اکتبر - تلفنی صحبت کردند. آنها در مورد توسعه روابط دوجانبه و مسائل جاری بین المللی گفتگو کردند. دیاز کانل در خلال مکالمه تلفنی آنها در ماه اکتبر تولد ۷۰ سالگی پوتین را تبریک گفته بود.

پیش از این، رئیس جمهور کوبا روز دوشنبه با دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه دیدار کرده بود. آنها در این گفتگوها اعلام کردند که ادامه گفت وگو و تبادل تجربیات روسیه و کوبا تحت تحریم‌های غرب مفید است. مدودف به طور جداگانه تاکید کرد که هیچ تحریمی نمی‌تواند جلوی توسعه کوبا و فدراسیون روسیه را بگیرد. پیشتر رهبر کوبا گفته بود که تحریم‌های غرب علیه فدراسیون روسیه به حل بحران پیرامون اوکراین کمکی نمی‌کند و هاوانا از موضع مسکو در رد پیشروی بیشتر ناتو به سمت مرزهای روسیه حمایت می‌کند.

میگل دیاز-کانل برمودز از چند روز گذشته در ۱۹ نوامبر وارد مسکو شده است. وی ابراز اطمینان کرد که سفر به روسیه به تقویت همکاری هاوانا و مسکو در زمینه‌های مورد علاقه کمک خواهد کرد. رهبر کوبا در سفر خارجی خود به الجزایر نیز رفت و پس از روسیه قصد دارد به ترکیه و چین هم برود.

از سوی دیگر، روسیه به تازگی نشانه‌هایی از تصمیم خود برای گسترش روابط با هاوانا را نشان داده و مطمئناً این ارتباط فقط در بخش اقتصادی نخواهد بود، بلکه همکاریهای نظامی و اطلاعاتی را نیز در برمی گیرد.

کوبا و روسیه از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ سابقه‌ای طولانی در زمینه همکاری عمیق اقتصادی و نظامی داشته اند، اگرچه در دهه‌های اخیر این روابط کم رنگ شده است.

روسیه در ماه دسامبر سال گذشته نیز گفته بود که تشدید تنش‌ها بر سر اوکراین می‌تواند به تکرار بحران موشکی کوبا، زمانی که جهان در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار گرفت، منجر شود. همچنین برونو رودریگز پاریلا، وزیر امور خارجه کوبا نیز پیشتر اعلام کرده بود که دولت کوبا اتهامات واشنگتن علیه روسیه در زمینه مسائل امنیتی را هیستری تبلیغاتی می‌داند و با گسترش ناتو به سمت شرق مخالف است. وی در پستی در توئیتری نوشته بود: «ما به شدت هیستری رسانه‌ای و تبلیغاتی که توسط دولت آمریکا علیه روسیه به راه افتاده است را رد کرده و قاطعانه با گسترش ناتو به سمت مرزهای این کشور خواهرخوانده مخالفیم.»پ