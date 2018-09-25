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۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

طرح ویزیت رایگان به مناسبت هفته دفاع مقدس در خاش اجرا شد

طرح ویزیت رایگان به مناسبت هفته دفاع مقدس در خاش اجرا شد

خاش - مدیر پایگاه فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس خاش گفت: با همکاری بسیج جامعه پزشکی امروز طرح ویزیت رایگان در خاش انجام شد.

علی سعدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادت ها و ایثار جامعه پزشکی و درمانی دوران دفاع مقدس امروز در خاش طرح ویزیت رایگان به اجرا در آمد.

وی افزود: این طرح با همکاری و مساعدت بسیج جامعه پزشکی در شهرستان خاش صورت گرفت.

سعدی تصریح کرد: این طرح در مراکز خدمات درمانی در بخش های ایرندگان، نوک آباد و کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) خاش صورت گرفت.

مدیر پایگاه انقلاب و دفاع مقدس خاش یاد آور شد: در ادامه روند اجرای ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در روزهای باقی مانده بازسازی عملیات مرصاد، افتتاح نمایشگاه عکس و نقاشی اداره فرهنگ و ارشاد، غبار روبی مزارشهدای گمنام و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در دستور کار است.

کد مطلب 4412285

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