تهیه بسته سرمایه گذاری برای تامین مالی و تکمیل پروژه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا، سخنگو و عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران به همراه اعضای کمیته معماری و طرح های شهری، از مرکز نمایش های آیینی صبا بازدید کردند.

اعطا در حاشیه بازدید از مرکز نمایش های آیینی صبا ضمن تبریک به دست اندرکاران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به خاطر راه اندازی این مجموعه عظیم فرهنگی و هنری در پایتخت، تصریح کرد: این پروژه باید در شان و جایگاه خاص خود هرچه سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات پیوسته در راستای نهایی شدن این مجموعه فرهنگی و هنری، گفت: این پروژه از جمله نمونه های خوب هنری در سطح شهر تهران به شمار می آید، بنابراین باید از استهلاک این تجهیزات و امکانات موجود جلوگیری کنیم.

عضو هیئت رئیسه با اظهار تاسف از وقفه چند ساله به وجود آمده در این مجموعه، بیان داشت: باید اقدامات متمرکز و جدی از جمله تهیه بسته سرمایه گذاری خاص و ویژه ای در این خصوص تهیه شود.

وی ازمسئولان شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری در خواست کرد تا در جلسه هفته آینده کمیسیون شهرسازی که در مورد سرمایه گذاری و اقتصاد شهری برگزار می شود، شرکت کرده و درباره پروژه صبا و راهکارهای تکمیل هرچه سریعتر آن توضیحاتی را ارایه دهند.

اعطا تاکید کرد:با توجه به اینکه این مجموعه به مراحل پایانی خود نزدیک شده، لازم است اقبال بیشتری برای اتمام و بهره برداری آن صورت گیرد.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران از گفت و گوی خود با محمد علی افشانی، شهردار محترم تهران ظرف چند روز آینده خبر داد و گفت: باید تلاش کنیم این مجموعه هرچه سریعتر به بهره برداری رسیده و برای استفاده جامعه هنری فراهم شود.

در ادامه این مراسم جعفر رحمانزاده، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه جا به جایی خودکار تماشاچیان نسبت به صحنه با توجه به نوع نمایش؛ از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه است، گفت: اولین عنصر متمایز کننده مرکز نمایش‌های آیینی صبا از مجموعه های پیشین، مجاورتش با آب نمای عظیم و فضای طبیعی و اشغال‌کردن مساحتی وسیع در زیر سطح زمین است.

وی با تاکید بر اینکه اگر این پروژه به نحوه احسن به بهره برداری برسد جزو میرات معاصر شهر تهران به شمار خواهد آمد، افزود: این پروژه فرهنگی می تواند مردم را با سایر پروژه های فرهنگی آشتی دهد.

رحمانزاده در ادامه با اظهار تاسف از معطل ماندن این سرمایه عظیم با چنین ظرفیتی، تصریح کرد: در راستای تکمیل این پروژه، کارگروه نظام بهره برداری تشکیل داده ایم تا با برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذارپروژه، هرچه سریعتر شاهد تکمیل و نهایی شدن این مجموعه باشیم.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تا کنون نزدیک به ۲۰ جلسه با سرمایه گذار پروژه صبا برگزار شده است و خوشبختانه اختلافات و موانع حقوقی، در حال حل و فصل است.

وی به ضرورت تهیه نقدینگی و تامین منایع مالی این پروژه اشاره کرد و گفت: نگاه برد- برد در این زمینه بهترین راهکار برای به نتیجه رسیدن این پروژه است.

رحمانزاده تاکید کرد: نباید بگذاریم به دلیل عدم تامین منابع مالی؛ این پروژه نابود شود.

تعزیه، پرده خوانی، شبیه خوانی و... از جمله اموری هستند که با ساخته شدن مرکز نمایش های آیینی صبامی‌توانند به شکل جدی‌تر دنبال شوند تا نسل‌های آینده نیز با نمایش های آیینی ایران زمین پیوندی ناگسستنی برقرار کنند. این امر موجب شد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در کنار توجه به ساخت مراکز سینمایی به هنر تئاتر و خصوصا نمایش های آئینی و گسترش فضاهای مرتبط این هنر اهتمام ورزیده و درصدد ایجاد مرکزی حرفه‌ای و مدرن، با امکانات تخصصی برآید.